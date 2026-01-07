等看診不耐煩威脅「八蕊去」 草屯男恐嚇門診助理員下場曝光

陳姓男子去年4月到南投縣草屯鎮佑民醫院看診，因不耐久候，情緒失控，高舉椅子對門診助理員恐嚇「從你頭殼八蕊」，並揚言「我要在樓下等你下班你試看看」。南投地方法院今天依刑法恐嚇危害安全罪，判處陳男拘役20日，得易科罰金。

判決書指出，陳男去年4月前往佑民醫院就醫，直到下午3時10分才被安排進入36號診間檢查。期間因等候時間過久，陳男不耐久候，對林姓門診助理員出言恐嚇，稱「我真的想從你的頭殼蕭下去」，並高舉椅子恫稱「從你頭殼八蕊」，又揚言「我要在樓下等你下班你試看看」，甚至作勢掌摑對方，導致對方心生畏懼，報警處理。

草屯警分局員警獲報到場後，陳男情緒才平復，並坦承出言恐嚇，隨後依法移送偵辦。檢警偵辦過程中，曾評估是否涉及以恐嚇方式妨害醫療業務。

不過，法官認為，被害人為門診助理員，並非依法執行醫療業務的醫事人員，不適用醫療法相關規定，僅能依一般刑法論罪。