快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

聽新聞
0:00 / 0:00

等看診不耐煩威脅「八蕊去」 草屯男恐嚇門診助理員下場曝光

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

陳姓男子去年4月到南投縣草屯鎮佑民醫院看診，因不耐久候，情緒失控，高舉椅子對門診助理員恐嚇「從你頭殼八蕊」，並揚言「我要在樓下等你下班你試看看」。南投地方法院今天依刑法恐嚇危害安全罪，判處陳男拘役20日，得易科罰金。

判決書指出，陳男去年4月前往佑民醫院就醫，直到下午3時10分才被安排進入36號診間檢查。期間因等候時間過久，陳男不耐久候，對林姓門診助理員出言恐嚇，稱「我真的想從你的頭殼蕭下去」，並高舉椅子恫稱「從你頭殼八蕊」，又揚言「我要在樓下等你下班你試看看」，甚至作勢掌摑對方，導致對方心生畏懼，報警處理。

草屯警分局員警獲報到場後，陳男情緒才平復，並坦承出言恐嚇，隨後依法移送偵辦。檢警偵辦過程中，曾評估是否涉及以恐嚇方式妨害醫療業務。

不過，法官認為，被害人為門診助理員，並非依法執行醫療業務的醫事人員，不適用醫療法相關規定，僅能依一般刑法論罪。

法院審酌，陳男未與被害人和解或賠償，並考量其家庭經濟狀況貧困等情狀，判處拘役20日，如易科罰金，以1000元折算1日，並宣告緩刑2年，緩刑期間須向公庫支付1萬5000元，以示警惕並彌補社會。

陳男就醫不耐久候，作勢掌摑門診助理員，南投地院判處拘役20日。圖／本報資料照片
陳男就醫不耐久候，作勢掌摑門診助理員，南投地院判處拘役20日。圖／本報資料照片

恐嚇 南投縣 椅子

延伸閱讀

別人看診20分鐘自己卻秒好？ICU醫師揭「尊榮待遇」必備3條件

洗牙前才臨時用牙線清潔？牙醫曝不希望你看診前做的4件事

台中北屯近萬戶無預警大停電！診所醫師克難手電筒看診 台電說話了

神鬼夫妻密集投保…「瘀青挫傷」看診132次 詐保2800萬下場曝

相關新聞

帶兒就醫驚見藥單印「媽媽是婊子」 醫院不服罰6萬…結果曝光

基隆市李姓女子前年帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，卻在處方簽過敏史欄看到「媽媽是婊子」文字，經查是一名藥師心情不好所為，...

高雄清潔隊員下班開除汙車「賺外快」 3人貪汙罪送辦

高雄董姓清潔隊員和兩名同事受民間友人所託，開著下水道除汙車到友人餐廳幫忙清除油汙管道，3年來靠著跑單賺取不少外快，檢調接...

戴著電子腳鐶無法做健檢 黃呂錦茹聲請解除：髖關節最難過

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，依偽造文書、個資法起訴，法官裁定1000萬元交保，配戴電子腳鐶科技監控，...

這「蚵」不一樣！越南牡蠣假冒嘉義東石產 高檔食材行受害

高雄高性牡蠣盤商將越南產牡蠣假冒成國產牡蠣，出售給高雄高檔食材行，直到前年10月14日，衛福部食藥署人員到店稽查，採樣送...

租套房藏匿傅崐萁管家 律師張睿文遭移送懲戒

國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物，遭控涉反滲透法等罪，傅崐萁管家李慶隆一度失聯被通緝後投案，61歲律師張睿文涉助李在...

到校溝通爆口角 家長對老師潑水、罵光頭遭判拘役10天

基隆市某學校一名家長因小孩在校管教、師生相處問題，經由學校通知到校長室處理，溝通會談過程中，對一名老師丟擲水杯潑灑身體，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。