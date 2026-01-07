七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

台中七期豪宅前年驚傳虐殺案，劉姓主嫌從事博弈和許姓助理因財務糾紛，夥同另名劉姓男子、石姓助理凶殘虐死他；台中地院今開庭，辯護人提示劉男曾稱「弟弟被打很慘，門牙被拔光、四肢都打斷了」、「不想太早玩死他」等語，劉表示眾人已連3天吸毒，是和傳播小姐講話吹牛、比較誇張。

檢方起訴指出，劉姓主嫌前年10月18日在七期豪宅內，與劉男、石男及林姓少年，強脫許衣褲，拿鋁製球棒、榔頭及尖刀攻擊，還逼用毒品、持老虎鉗拔牙，涉嫌活活虐死對方。

台中地院國民法庭5日起密集審理5天，涉案3人就攻擊手法、方式說詞不一，有相互推卸意思。

中院今上午開庭，公訴檢察官陳昭德詢問劉男當時現場誰有動手，但劉多以具體的沒有印象、忘記了答辯，陳提示當時他在偵訊、警詢時筆錄，其提及劉姓主嫌拿球棒、板手打許，還用老虎鉗拔他牙齒，並看到石男持鐵鎚敲許的生殖器。

但劉男仍表示，他今天是思考後才回答的，相關情節沒看到，陳再質疑難道是當時說謊？劉解釋自己當時講的不詳細、回答不夠仔細。

由於昨天開庭時，同案石男指證因許從事詐騙車手，去拼劉男的700多萬元贓款，類似黑吃黑概念領了贓款沒有上繳等原因才起衝突。

對此劉男表示聽不懂石男說所述，他僅有透過許男叫傳播小姐，並將1萬7000費用交給許，但許沒有交給傳播公司，這也非衝突原因，而是因許男向劉姓主嫌要一筆錢才引爆，但具體過程他沒印象，因為當時自己注意力都在另名傳播小姐身上。

劉並表示，案發10月18日前3天起，他就和劉姓主嫌等人在市政路處所吸食K他命、梅錠及咖啡包等毒品，接連持續用毒3天，精神已呈現恍惚、有點飄的狀態。

另辯護人也提示劉男手機對話，其曾向1名暱稱「娘娘」女子說「弟弟被打很慘，門牙被拔光、四肢都打斷了」、「我在請他全身傷口吃辣椒醬」，還說「差不多快要被玩死了」、「打10幾小時」，還詢問有無熟識的醫護、要打營養針等，還說「不想太早玩死他。」

對此，劉男表示因怕許男被打死，加上當時和傳播小姐在聊天，他比較吹牛、說大話，辯護人再提示劉曾說「懶覺被鐵鎚敲爆」、「修理一個拼錢的」，「不想太早玩死他」等語。