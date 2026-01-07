快訊

帶兒就醫驚見藥單印「媽媽是婊子」 醫院不服罰6萬…結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

基隆市李姓女子前年帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，卻在處方簽過敏史欄看到「媽媽是婊子」文字，經查是一名藥師心情不好所為，基隆市政府認為醫院有管理責任而依違反醫療法裁罰共6萬元，醫院不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決駁回，醫院敗訴，可上訴。

李女2024年4月24日帶小孩到部基就診領藥後，發現藥單過敏史欄位記載「媽媽是婊子」，便在社群發文；醫院約談相關職員後，發現是一名藥師所為，市府認為醫院未善盡督導醫事人員而違反醫療法，另藥單未經查核發現就逕行流出，也違反電子病歷管理辦法，分別裁罰5萬、1萬元。

部基不服處分提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，認為平時有安排教育訓練課程，教育及協助員工依法執行職務，並沒有違反醫療法，且是藥師情緒不佳的脫序行為，撰寫「媽媽是婊子」文字，也不是藥師法所定的藥師業務。

醫院認為，院方也設有電子病歷安全管理機制，並沒有違反法規，且專責藥師本會享有補充說明藥袋過敏史備註欄位的權限，難以因授權藥師註記權限，就認定有違反電子病歷管理辦法，院方發現藥師行為後，也召開考績委員會懲處。

北高行指出，藥師在藥單上記載「媽媽是婊子」，屬於未依醫事職業法規執行業務；醫院控管的藥單先被藥師亂記載，又未遭查核、未能從電子病歷資訊系統發現記載人，顯見電子病歷的製作、增刪、使用權限的管控、稽查制度的建立、預防安全事故等未臻完善。

北高行認為，基隆市府依違反醫療法等裁罰部基5萬、1萬元，並限期改善，處分並沒有違誤，因此判決駁回，部基敗訴。

衛生福利部基隆醫院藥師在藥單記載「媽媽是婊子」，醫院挨罰6萬元提行政訴訟敗訴。圖／取自爆怨2公社
衛生福利部基隆醫院藥師在藥單記載「媽媽是婊子」，醫院挨罰6萬元提行政訴訟敗訴。圖／取自爆怨2公社

