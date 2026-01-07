快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

立德前總經理涉違證交法 北檢諭令400萬元交保

中央社／ 台北7日電

檢調獲報，電源廠立德公司包姓前總經理等人處分未上市股票時，有未入帳及未收回款項情事，涉違證交法。北檢昨天約談10人，今天凌晨諭令包姓前總經理400萬元交保。

立德公司昨天晚間發布重大訊息表示，法務部調查局到公司進行相關調查，公司配合協助調查。公司營運正常，對財務業務並無重大影響。

檢調調查，立德公司清查民國112年度、113年度處分未上市櫃有價證券作業時，發現高階經理人有未依公司正常控制程序，分別處分未上市櫃股票500萬股、950萬股，且有未入帳及未收回款項等情事。立德委任律師處理後續事宜，並提出訴訟。

檢調查出，包姓前總經理、吳姓前財務主管於112年、113年間，分別將公司持有的未上市股票賣給萊力國際商務公司及該公司廖姓前負責人，且未在財報中揭露，2人在事發後回補相關股款，包男在去年5月間辭職。立德公司也在去年5月間發布重大訊息說明。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處機動站，持法院核發的搜索票，搜索包姓前總經理、吳姓前財務主管、包姓董事長等10人的住居所及立德公司等共12處所。另通知包姓前總經理等10名被告到場查證。

檢察官漏夜複訊後，認為包姓前總經理等人涉犯證券交易法特別背信、財報不實等罪嫌，今天凌晨諭令包姓前總經理新台幣400萬元交保、包姓董事長100萬元交保、吳姓前財務主管100萬元交保，萊力國際廖姓前負責人80萬元交保，4人均限制出境、出海。其餘被告各以15萬元至20萬元不等金額交保。

總經 財務

延伸閱讀

電動車充電大廠爆高層A上億資金 立德前總座400萬、董事長100萬交保

立德電子前總座處分資產涉A走上億資金 北檢漏夜偵訊 財務長交保

立德電子前總座賣股A走上億 現任董座、財務長移送北檢

立德電子前總經理私下賣股吞上億 檢調搜索約談10人

相關新聞

帶兒就醫驚見藥單印「媽媽是婊子」 醫院不服罰6萬…結果曝光

基隆市李姓女子前年帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，卻在處方簽過敏史欄看到「媽媽是婊子」文字，經查是一名藥師心情不好所為，...

高雄清潔隊員下班開除汙車「賺外快」 3人貪汙罪送辦

高雄董姓清潔隊員和兩名同事受民間友人所託，開著下水道除汙車到友人餐廳幫忙清除油汙管道，3年來靠著跑單賺取不少外快，檢調接...

戴著電子腳鐶無法做健檢 黃呂錦茹聲請解除：髖關節最難過

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，依偽造文書、個資法起訴，法官裁定1000萬元交保，配戴電子腳鐶科技監控，...

這「蚵」不一樣！越南牡蠣假冒嘉義東石產 高檔食材行受害

高雄高性牡蠣盤商將越南產牡蠣假冒成國產牡蠣，出售給高雄高檔食材行，直到前年10月14日，衛福部食藥署人員到店稽查，採樣送...

桃園分署拍賣會為國庫挹注123萬 Caravelle廂型車56萬拍定

法務部行政執行署桃園分署昨(6)日舉辦今(2026)年首場「123聯合拍賣會」。儘管當日冷氣團來襲，氣溫偏低，仍不減民眾熱情，現場人潮踴躍、競標氣氛熱絡，拍定金額高達123萬餘元，有效挹注國庫。桃園分署也藉著拍賣活動，同步宣導道安、打詐反毒及建構性別平等環境之重要性，展現多面向政策宣導成效。

彰化光復路郵局停工3年 承包商怒求償…法院判中華郵政要賠2460萬

彰化市光復路郵局改建商業大樓工程因原定進駐的國賓影城退租而停擺，承包商昌吉營造、夆典科技公司不得已終止契約，並提民事訴訟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。