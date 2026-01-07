涉恐怖攻擊與槍擊言論2人起訴 中檢建請從重量刑

張姓男子及黃姓偵查佐，日前在網路留言涉及大規模隨機殺人、槍擊特定對象，經中檢偵辦，認定2人恐嚇公眾言論內容具體明確，前天依恐嚇公眾等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方於民國114年12月20日、22日，陸續接獲情資指出，有不詳人士及特定帳號，於社群媒體Threads、通訊軟體LINE群組等平台，張貼、留言涉及大規模隨機殺人、槍擊特定對象及造成重大死傷等內容的恐嚇言論。

檢方獲報後，立即依台灣高等檢察署指示，啟動即時應變機制，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，指派檢察官指揮新北市警察局三峽分局、調查局航業調查處、台中市警察局第二分局等單位查處，依法對涉案的42歲張男、黃姓偵查佐執行拘提到案，並向台中地方法院聲請羈押2人獲准。

檢察官綜合相關證人證述、警方數位證物勘察報告、社群平台回覆資料及扣案手機等證據，確認張男涉嫌以特定暱稱帳號，於社群媒體公開留言描述大規模隨機殺人計畫及相關暴力行為內容，足以使一般人產生恐懼不安。

黃姓偵查佐則涉嫌於警職人員通訊群組，及社群媒體平台，多次發表涉及槍擊特定人物、號召暴力行為等恐嚇公眾言論，內容具體明確，危害程度重大。

全案經檢察官偵辦後，認定張男、黃姓偵查佐均涉犯刑法恐嚇公眾等罪嫌，5日依法提起公訴。

檢方審酌，2名被告行為已明顯逾越言論自由保障範圍，非屬一般妨害秩序犯行，危險性及反社會性顯著高於常情，尤其黃姓偵查佐具警職身分，言行更足動搖公權力形象，建請法院從嚴審酌，均予以從重量刑。