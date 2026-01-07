快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

戴著電子腳鐶無法做健檢 黃呂錦茹聲請解除：髖關節最難過

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹罷免連署不實案，依偽造文書、個資法起訴，法官裁定1000萬元交保，配戴電子腳鐶科技監控，黃呂認為戴腳鐶無法做體檢，聲請解除；台北地院今天開庭，黃呂重申認罪不會逃亡，盼法官審酌，法官諭示候核辦。

黃呂錦茹表示，她已認罪，沒有實質影響力，未來一定遵期出庭，她曾2次聲請去外地，均半日往返，一次是為了公益活動，一次回台南娘家修理祖屋；她說，去年8月去振興醫院體檢，因健康因素也看了精神科，骨骼、肌肉、心靈都要治療。

黃呂說，她的身體自己最了解，振興的醫生說她心臟、肺部都要檢查，還有卵巢有囊腫，要進行核磁共振造影，而最難過的是髖關節，最近去公園散步，髖關節痛了一周，除了生活混亂，生活品質也不好，希望法官審酌她的要求。

黃呂的律師游成淵表示，黃呂1000萬元交保有附三限，已可拘束到庭，黃呂年事已高，戴電子腳鐶造成兩腳重量不平均，臀部、脊椎也疼痛，希望以個案手機取代；游說，黃呂戴著腳鐶右臀疼痛，梨狀肌也發炎，腳部會發麻，還表示基隆、嘉義的相關判決都判緩刑，黃呂沒有棄保潛逃的必要。

另名黃呂的律師陳恒寬說，振興醫院強烈建議黃呂要做核磁共振，還要黃呂做癌症檢查，如腳上有電子腳鐶就無法檢查。

公訴檢察官表示，黃呂還是有科控的必要，稱黃呂雖以1000萬元交保，但黃呂資力殷厚，擔任主委期間是黨部的「糧草來源」，1000萬元保金未必可以確保審判；檢方說，電子腳鐶並非重量很重，身體疼痛可能有本身因素存在，未必與電子腳鐶有因果關係。

檢方表示，個案手機是針對某時段監控，要跑還是可以跑，黃呂認罪後，也可能因年事高不願入監服刑，不宜排除電子監控設備。

依檢方起訴書，黃呂錦茹為免台北市議員鍾小平搶先申請罷免民進黨吳沛憶，召集黨員及志工2天內共偽造5211份「雙吳」吳思瑤、吳沛憶的罷免提議書，涉違反個人資料保護法、偽造文書罪。

檢方表示，「藍罷團」所偽造的提議人名冊按里分類造冊、裝箱，黃呂全程在場監督，吳沛憶罷免提議部分偽造2537份，偽造比率96.2%，吳思瑤罷免提議部分偽造2674份，偽造比率則則是94.18%。

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹（中）今天出庭。記者王聖藜/攝影
