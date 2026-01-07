快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

聽新聞
0:00 / 0:00

這「蚵」不一樣！越南牡蠣假冒嘉義東石產 高檔食材行受害

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄高性牡蠣盤商將越南產牡蠣假冒成國產牡蠣，出售給高雄高檔食材行，直到前年10月14日，衛福部食藥署人員到店稽查，採樣送驗後發現店裡標示「產地：嘉義東石」的牡蠣實為越南產，高女被依食品安全衛生管理法判刑4月，得易科罰金。

判決指出，高女為牡蠣盤商，她向上游購入進口的越南牡蠣後，自稱是嘉義東石出產，以每包60至70元價格出售1034包給平凡五金行，該店再由員工張貼「臺灣本產」、「東石去殼蚵」、「產地：嘉義東石」等標籤後上架販售。

前年10月14日，衛福部食藥署人員到店稽查，採樣發現該批牡裡標示「產地：嘉義東石」的牡蠣實為越南產，同年12月警方再到店裡採購2包牡蠣，送農業部採檢後也確認為境外牡蠣。

警方事後持搜索票拘提高女到案，檢警偵訊時，高女坦承該批牡蠣是越南進口，並非嘉義東石出產；高女上游作證時也坦承，台灣每年9月至12月市面上的牡蠣，其實大多為越南產，檢方依事證對高女提起公訴。

高雄地院審理後，高女和平凡五金行達成調解且已给付完畢，法官審酌高女坦承犯行，犯後態度良好，依食品安全衛生管理法判刑4月，得易科罰金，犯罪所得6.7萬元沒收。

東石為台灣產蚵大縣，高女將越南產牡蠣偽裝成東石產，出售給平凡五金行被判刑 。本報資料照片
東石為台灣產蚵大縣，高女將越南產牡蠣偽裝成東石產，出售給平凡五金行被判刑 。本報資料照片

牡蠣 東石 越南

延伸閱讀

嫌鄰居瓠瓜藤「有礙觀瞻」擅自修剪 嘉義男遭判刑再賠錢

影／嘉義男買中古車剛上路鬼切3車道 男大生遭撞飛躺血泊

患難見真情？得知台灣夫生病 越南妻竟「斷聯不來了」…法院准離

越南咖啡出口額創新高 山區農民致富

相關新聞

帶兒就醫驚見藥單印「媽媽是婊子」 醫院不服罰6萬…結果曝光

基隆市李姓女子前年帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，卻在處方簽過敏史欄看到「媽媽是婊子」文字，經查是一名藥師心情不好所為，...

高雄清潔隊員下班開除汙車「賺外快」 3人貪汙罪送辦

高雄董姓清潔隊員和兩名同事受民間友人所託，開著下水道除汙車到友人餐廳幫忙清除油汙管道，3年來靠著跑單賺取不少外快，檢調接...

戴著電子腳鐶無法做健檢 黃呂錦茹聲請解除：髖關節最難過

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，依偽造文書、個資法起訴，法官裁定1000萬元交保，配戴電子腳鐶科技監控，...

這「蚵」不一樣！越南牡蠣假冒嘉義東石產 高檔食材行受害

高雄高性牡蠣盤商將越南產牡蠣假冒成國產牡蠣，出售給高雄高檔食材行，直到前年10月14日，衛福部食藥署人員到店稽查，採樣送...

桃園分署拍賣會為國庫挹注123萬 Caravelle廂型車56萬拍定

法務部行政執行署桃園分署昨(6)日舉辦今(2026)年首場「123聯合拍賣會」。儘管當日冷氣團來襲，氣溫偏低，仍不減民眾熱情，現場人潮踴躍、競標氣氛熱絡，拍定金額高達123萬餘元，有效挹注國庫。桃園分署也藉著拍賣活動，同步宣導道安、打詐反毒及建構性別平等環境之重要性，展現多面向政策宣導成效。

彰化光復路郵局停工3年 承包商怒求償…法院判中華郵政要賠2460萬

彰化市光復路郵局改建商業大樓工程因原定進駐的國賓影城退租而停擺，承包商昌吉營造、夆典科技公司不得已終止契約，並提民事訴訟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。