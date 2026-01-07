聽新聞
這「蚵」不一樣！越南牡蠣假冒嘉義東石產 高檔食材行受害
高雄高性牡蠣盤商將越南產牡蠣假冒成國產牡蠣，出售給高雄高檔食材行，直到前年10月14日，衛福部食藥署人員到店稽查，採樣送驗後發現店裡標示「產地：嘉義東石」的牡蠣實為越南產，高女被依食品安全衛生管理法判刑4月，得易科罰金。
判決指出，高女為牡蠣盤商，她向上游購入進口的越南牡蠣後，自稱是嘉義東石出產，以每包60至70元價格出售1034包給平凡五金行，該店再由員工張貼「臺灣本產」、「東石去殼蚵」、「產地：嘉義東石」等標籤後上架販售。
前年10月14日，衛福部食藥署人員到店稽查，採樣發現該批牡裡標示「產地：嘉義東石」的牡蠣實為越南產，同年12月警方再到店裡採購2包牡蠣，送農業部採檢後也確認為境外牡蠣。
警方事後持搜索票拘提高女到案，檢警偵訊時，高女坦承該批牡蠣是越南進口，並非嘉義東石出產；高女上游作證時也坦承，台灣每年9月至12月市面上的牡蠣，其實大多為越南產，檢方依事證對高女提起公訴。
高雄地院審理後，高女和平凡五金行達成調解且已给付完畢，法官審酌高女坦承犯行，犯後態度良好，依食品安全衛生管理法判刑4月，得易科罰金，犯罪所得6.7萬元沒收。
