彰化光復路郵局停工3年 承包商怒求償…法院判中華郵政要賠2460萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

彰化市光復路郵局改建商業大樓工程因原定進駐的國賓影城退租而停擺，承包商昌吉營造、夆典科技公司不得已終止契約，並提民事訴訟要求賠償損害，台北地方法院判中華郵政公司應共賠償2460萬餘元，可上訴。

光復路郵局位在彰化市光復路與和平路口，占地560坪，位處彰化火車站前商圈的黃金地段，中華郵政原預計改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，並與國賓影城簽約，其中3到6樓規畫經營影城，1、2樓仍供郵局使用，其他樓層則是停車場、美食廣場及健身中心等，2020年12月開工，原預定2023年6月完工，但工程還在打地基時，國賓影城決定退租終止契約，迫使工程停工。

昌吉營造、夆典科技提告主張，原本以4.5億元得標承攬工程，並依約開工，但因國賓影城決定退租，中華郵政評估後認為工程規劃有變更設計的必要而於2022年11月1日停工，當時已經完成地下一層結構體，但停工後，中華郵政遲未依約辦理工程變更程序，導致無法繼續施作，且期間歷時1年多，公司不得已依契約約定發函終止契約。

昌吉營造、夆典科技認為契約終止原因可以歸責於中華郵政，因此提告請求賠償損害和所失利益，認為中華郵政應賠償昌吉營造3971萬餘元、夆典科技588萬餘元。

中華郵政則認為，國賓影城以疫情影響為由終止租約，並非公司締約時所能預見的，不能將原因歸責於公司，且昌吉營造、夆典科技在停工研商會議時也表示可配合辦理變更規劃設計、願意配合復工等，另公司已於2022年10月4日將工程調整定位為複合式商業大樓，並沒有「遲未辦理契約變更」的情事。

台北地院指出，改建工程停工純粹是為了配合中華郵政變更契約的建築物使用用途，申請變更建造執照需要約1年以上的作業時間，而由中華郵政所作的決定，因此認定停工原因可歸責於中華郵政，審酌相關因果關係，判中華郵政應給付昌吉營造2292萬餘元、夆典科技168萬元。

中華郵政彰化光復路郵局新建商業大樓停工。圖／聯合報系資料照片
中華郵政彰化光復路郵局新建商業大樓停工。圖／聯合報系資料照片

