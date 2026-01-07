嫌鄰居瓠瓜藤「有礙觀瞻」擅自修剪 嘉義男遭判刑再賠錢

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市唐姓男子散步時認為鄰居郭姓男子瓠瓜藤蔓延伸至道路上，有礙觀瞻，自行剪除，郭男憤而提告，唐男刑事部分依毀損罪判刑拘役，郭男民事求償12萬元。一審時，嘉義簡易庭認為郭男無法舉證具體損失數額，判決駁回；郭男不服上訴，嘉義地院日前做出改判，唐男毀損事實明確，裁定須賠償5000元，全案定讞。

郭男主張，唐男於2023年10月26日散步行經嘉義市忠孝路一處道路時，認為種植的瓠瓜藤蔓延伸至道路上，有礙觀瞻，於是使用鋸子將瓠瓜藤蔓及枝葉予以鋸除，造成瓠瓜藤蔓枯死。刑事部分，唐男已被依毀損罪判處拘役10日定讞。

民事賠償部分，一審嘉義簡易庭審理時，郭男主張該瓠瓜是特殊外來種，單顆可重達30至40斤，市值超過12萬元。唐男抗辯，「刑事案件執行完畢出監後，我已經是自由的人了」，已付出代價，不認為自己應該要賠錢。一審法官認為，郭男未能提出客觀證據證明損失高達12萬元，在無法認定具體損害數額的情況下，判決郭男敗訴。

郭男不服上訴，並在二審提供網路新聞、批發價格等資料，證明該品種「牛腿蒲」確實有巨型化的可能。

二審合議庭審理，現場藤蔓被鋸後確實枯萎，不過，郭男主張的「每顆40至50斤、收成60顆」，網路新聞將逼近50台斤瓠瓜列為新聞，可見超過一定重量之瓠瓜甚為罕見，並非常態數據，且其種植環境難以支撐如此重量，但毀損行為確實造成花苞死亡、無法收成。

二審法院審酌郭男種植方式與市場行情後，認為不應因舉證困難就讓受害者權利難以實現，因此依民事訴訟法，酌定損害金額為5000元。

散步看瓜藤亂長隨手「清理」,嘉義男吃毀損官司二審判賠5000元。圖／本報資料照片
散步看瓜藤亂長隨手「清理」，嘉義男吃毀損官司二審判賠5000元。圖／本報資料照片

嘉義 網路 民事訴訟

