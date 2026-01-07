清潔員侵占32元電鍋案 檢方研議後不上訴…全案還差一步才確定

台北市政府黃姓清潔員涉將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院日前依違反貪汙治罪條例判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年；士林地檢署今證實，經研議後決定不上訴，若黃男也確定不上訴，全案判決將確定。

士林地檢署表示，此案經研議後決定不上訴；士林地院則表示，此案仍在上訴期間，還需要幾天時間確認黃男收到判決書後決定不上訴，全案判決才會確定。

全案源於，黃男任職於台北市環保局北投區清潔隊，2024年7月26日清運垃圾時，見民眾丟棄的舊電鍋外觀正常，帶回家測試也可正常使用，想到新北市一名拾荒婦曾說，她用瓦斯爐煮飯容易煮焦，便將舊電鍋贈送婦人使用。

未料，清潔分隊接獲舉報「有人把回收來的東西帶回家」，清查後要求黃男自首，黃男也購買新電鍋跟老婦換回舊物，檢方清查認定，就電鍋殘值雖僅剩32.56元，黃男仍涉嫌貪汙治罪條例「侵占非公用私有財罪」，偵結起訴，考量黃男犯後自首且犯罪情節輕微，建請法院減輕其刑。

判決指出，黃男自1990年底擔任北市府環保局清潔隊員，是具法定職務權限公務員。他明知依環保局規定，清潔員不得擅自占有、處分回收物，2024年7月26日仍從資源回收轉運站中拿取隨車收運的舊電鍋，開車載回家並確認可使用後，隔日將電鍋贈送住處附近一名從事資源回收的婦人。

法院認為，黃涉犯貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」；考量其犯後自首並繳回電鍋，偵查中始終坦承犯行；他侵占的舊電鍋殘值約為32元，不正利益在5萬元以下；犯行對所屬機關收入未造成嚴重影響等，皆符合同條例減刑規定；審酌黃所為有損公務員廉潔形象，不予免刑。

法官另考量，雖貪汙治罪條例「 侵占職務上持有非公用私有財物罪」可處5年以上徒刑，得併科3000萬元以下罰金，但犯罪動機不一，犯罪情節、危害社會程度未必相同，相關犯行的法定最低本刑卻一致，「難謂盡符事理之平」。

黃所為減損公務機關威信，應予非難，但惡性有限、情節輕微，即使減刑後科以最輕刑度5月徒刑，仍嫌過重，客觀上足以引起同情，再依刑法第59條減刑。

法院說明，黃身為公務員，擔任公職已久，當知依職務上收運的資源回收物不得擅取，雖侵占物是被民眾丟棄物品、價值甚微，但貪汙治罪條例規範重點在於澄清吏治、確保公務員執行職務的廉潔性，不僅止於保護財產法益不受侵害，且清明廉潔的要求，不因掌管財物價值高低而有差異。