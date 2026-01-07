體育老師命8歲童跑100圈稱開玩笑 律師：恐吃上強制罪官司

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓國小體育代課老師要求八歲男童跑一百圈，直到跑至八圈半才讓停下。律師黃睦涵認為，陳無視與孩子間上下不對等關係，壓抑孩子的自由意志，逾越老師職權下達過度指令，甚至已達到強暴、脅迫使人行無義務之事恐構成強制罪；老師應注意「開玩笑」可能會吃上官司，特別是涉及體罰、霸凌、性平事件。

曾任檢察官的律師黃睦涵指出，我國教育體制對於未成年人高度壓制，除了安排十分密集並超乎未成年人專注能力課程，教師與學生間更接近是上對下權力關係，與學生受教權相關的成績、畢業及各項學習資源，相當程度由教師主觀決定；因此當教師提出要求時，學生多半只能配合。

黃表示，體育老師要求跑一百圈，即使老師解釋犯罪動機是開玩笑，但八歲學童無從區別「玩笑話」；本案傷害罪已逾六個月提告時效，但強制罪為追訴期廿年的公訴罪，即使犯罪時間在前年五月，學童家長仍有充分時間帶著診斷證明書等證據提出刑民事告訴。

黃舉例，以法律層面來看，最簡單的辨別方式，就是不能跟平輩之間說出口的嘲諷、影射、開黃腔、負面評價等言語，當然更不能跟學生說，同年齡人都會受傷，何況孩子；其他諸如貶低外貌、人格、能力或人身攻擊的形容詞、三字經，甚至是語帶恐嚇，都是不可跨越的界線。

澎湖縣立將澳國中校長夏德清認為，體育老師既然是首次代課，在對於學生性格不瞭解的情況下，應慎重考量師生間權勢關係、權力不對等情況所下指令，對八歲學童來說，如同「聖旨」一樣，無法分辨所謂「開玩笑」，年紀越小，越可能將老師任何話都當真。

夏指出，老師應該要考慮到眼前對象，說出的話不是以自己感受為主，孩子當事者的感受高於老師的意圖；什麼不能說、不能做，教學原理、班級經營、教育心理學等是擔任老師的必修學分，應早有認知。

夏建議，即使老師是想糾正孩子嬉鬧，應帶著其他同學運動如打躲避球，讓嬉鬧者在旁計分而不能下場，以轉移注意力的方式讓他們也想參與班上活動，配合老師授課；最消極的方式則是請他們坐在旁邊休息，直到他們想加入，都比要求跑一百圈好。

澎湖縣立將澳國中校長夏德清認為，體育老師應慎重考量師生間權勢關係、權力不對等情況所下指令，對八歲學童來說，如同「聖旨」一樣。圖為示意圖，本報資料照片
澎湖縣立將澳國中校長夏德清認為，體育老師應慎重考量師生間權勢關係、權力不對等情況所下指令，對八歲學童來說，如同「聖旨」一樣。圖為示意圖，本報資料照片

教師 體育 未成年 律師 權力 傷害罪

延伸閱讀

獨／命跑操場100圈讓8歲童邊跑邊哭肌肉拉傷 師挨罰才稱「開玩笑」

大學術科考試今查詢試場分配表 7432人報考、體育組人數最多

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

體育運動精英獎 曾豪駒獲最佳教練獎與陳傑憲獲最佳男運動員獎

相關新聞

拍桌咆哮護理師 法院：表意自由不罰

劉姓男子三年前不滿護理師替母親打點滴滴速過快，咆哮「你是什麼心態啊」、「走了還在那邊靠背」等語，時間達十多分鐘，並拍打護...

辱罵非醫療暴力 北榮院長：不以為然

劉姓男子三年前在醫院護理站咆哮、拍桌，法院認定未違反醫療法；事件發生在台北榮總，院長陳威明昨表示，病人家屬對於護理人員態...

電動車充電大廠爆高層A上億資金 立德前總座400萬、董事長100萬交保

電動車充電大廠、立德電子時任總經理包效禹，被控未經董事會決議，私下聯手財務主管吳敏娟，將公司未上市櫃股票賣給萊力國際商務...

鄭文燦案律師轟「洗筆錄」 檢反批洗印象

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地院昨勘驗會計黃芷蓁偵訊筆錄，律師指筆錄與原意多處落差，有利證詞遭弱化，質...

獨／命跑操場100圈讓8歲童邊跑邊哭肌肉拉傷 師挨罰才稱「開玩笑」

陳姓國小體育代課老師因8歲周姓男童上課時與同學嬉鬧，要求「跑一百圈」，周童跑了2圈後詢問，他還是回「一百圈」；周童邊跑邊...

警官與竹縣議員「搶女人」傳訊索千萬 開庭落淚：做出幼稚的事

台南市警局前秘書室主任莊武能因婚外情糾紛，傳訊息勒索新竹縣張姓議員1千萬，警方開槍逮捕時涉衝撞員警，檢方依恐嚇取財等罪起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。