體育老師命8歲童跑100圈稱開玩笑 律師：恐吃上強制罪官司

陳姓國小體育代課老師要求八歲男童跑一百圈，直到跑至八圈半才讓停下。律師黃睦涵認為，陳無視與孩子間上下不對等關係，壓抑孩子的自由意志，逾越老師職權下達過度指令，甚至已達到強暴、脅迫使人行無義務之事恐構成強制罪；老師應注意「開玩笑」可能會吃上官司，特別是涉及體罰、霸凌、性平事件。

曾任檢察官的律師黃睦涵指出，我國教育體制對於未成年人高度壓制，除了安排十分密集並超乎未成年人專注能力課程，教師與學生間更接近是上對下權力關係，與學生受教權相關的成績、畢業及各項學習資源，相當程度由教師主觀決定；因此當教師提出要求時，學生多半只能配合。

黃表示，體育老師要求跑一百圈，即使老師解釋犯罪動機是開玩笑，但八歲學童無從區別「玩笑話」；本案傷害罪已逾六個月提告時效，但強制罪為追訴期廿年的公訴罪，即使犯罪時間在前年五月，學童家長仍有充分時間帶著診斷證明書等證據提出刑民事告訴。

黃舉例，以法律層面來看，最簡單的辨別方式，就是不能跟平輩之間說出口的嘲諷、影射、開黃腔、負面評價等言語，當然更不能跟學生說，同年齡人都會受傷，何況孩子；其他諸如貶低外貌、人格、能力或人身攻擊的形容詞、三字經，甚至是語帶恐嚇，都是不可跨越的界線。

澎湖縣立將澳國中校長夏德清認為，體育老師既然是首次代課，在對於學生性格不瞭解的情況下，應慎重考量師生間權勢關係、權力不對等情況所下指令，對八歲學童來說，如同「聖旨」一樣，無法分辨所謂「開玩笑」，年紀越小，越可能將老師任何話都當真。

夏指出，老師應該要考慮到眼前對象，說出的話不是以自己感受為主，孩子當事者的感受高於老師的意圖；什麼不能說、不能做，教學原理、班級經營、教育心理學等是擔任老師的必修學分，應早有認知。