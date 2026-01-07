獨／命跑操場100圈讓8歲童邊跑邊哭肌肉拉傷 師挨罰才稱「開玩笑」

陳姓國小體育代課老師因8歲周姓男童上課時與同學嬉鬧，要求「跑一百圈」，周童跑了2圈後詢問，他還是回「一百圈」；周童邊跑邊哭跑到8圈半陳才讓他停下，事後陳遭台南市府裁罰6萬元，不服提告主張只是「開玩笑」，不是處罰或體罰，法院駁回告訴。

判決指出，台南市安平區一所國小陳姓體育代課老師前年5月3日責令周童跑操場一百圈、一起嬉鬧的同學跑五圈；當其他同學聚集於司令台聽課，周童仍獨自一人跑步，事後周童經醫師診斷有「過度運動雙下肢肌肉拉傷」，隔天家長告知學校，校方通報校安事件。

台南市社會局認定陳姓老師違反兒童及少年福利與權益保障法，裁罰6萬元，陳不服提起訴願遭駁回，再向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟主張，當天他首次擔任該班體育代課老師，他不是要求周姓男童跑一百圈，是以「開玩笑」的口吻要求跟周嬉鬧的另一名學生。

陳說明，社會局的認定與實際情況有嚴重出入，即使認定他是對周童要求，但他是玩笑之語而非「處罰」，更與「體罰」無涉；當天他第一時間將周童帶回關心，並未置之不理或違反教師注意義務，社會局沒有讓他陳述意見已違法，請求訴願決定及原處分均撤銷。

社會局認為，事發時周童體格瘦小，身心發展未臻成熟；依據國小調查報告以及老師自己的起訴狀，其口頭確實說出跑一百圈，已讓周童聽信並遵從指令苦撐跑步，當同學提醒，陳還說「先不要管他」，顯已逸脫老師應負的注意義務，危害周童身心健全發展。

法院勘驗學校監視器影像、調查報告中學生證詞，以及參酌陳姓老師承認周童詢問要跑幾圈時，不否認有講過一百圈，認定陳確實有要求周童；陳未顧慮周童對於教師指令基於敬畏之心不敢不從，亦沒有考量周童體能是否足以負荷，即使辯稱是玩笑之語，仍無法作為卸責之詞。

法院指出，畫面可見周童至少跑操場八圈半導致受傷，陳已逾管教學生合理教育手段，對於周童身體權益造成相當程度侵害；多位學生反應周童持續跑步，陳還置之不理，直到同學制止，陳才將人帶回，顯已違反教師注意義務，社會局亦有給予陳述意見機會，判決駁回告訴。

無獨有偶，台中市一所高中附設國中部陳姓導師在2017年間，在課堂上稱呼許姓男學生為「許勃雞」（影射勃起男性生殖器），台中市社會局依違反兒少法裁罰6萬元，陳同樣辯稱是「開玩笑」；許的父母提告，陳被依公然侮辱罪判處拘役100日確定，並應賠償精神慰撫金10萬元。