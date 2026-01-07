聽新聞
電動車充電大廠爆高層A上億資金 立德前總座400萬、董事長100萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

電動車充電大廠、立德電子時任總經理包效禹，被控未經董事會決議，私下聯手財務主管吳敏娟，將公司未上市櫃股票賣給萊力國際商務公司，股金近2億元，由於處分資產未於揭露中財報，調查局懷疑款項被侵吞，昨天搜索約談10人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法命包效禹400萬交保、現任董座包忠詒（包效禹父）100萬交保、均限制出境出海。

同案約談的吳敏娟100萬交保、萊力國際負責人廖蒲爵80萬元交保，均限制出境出海；立德電子財務長陳永松、包忠詒兒子包效稷、媳婦成偌安、財會專員黃韋萍均20萬交保。另外，萊力國際職員陳均翰、邱琡玲各15萬交保，邱女因覓保無著，改限制出境出海。

檢方調查，包效禹與吳敏娟涉於2023年間，未經公司程序與董事會決議，私下處分立德持有的未上市櫃公司股票，並將賣掉該公司股票500萬股給萊力國際商務公司，股金約7000餘萬元。

包效禹、吳敏娟又在2024年間，以相同手法賣掉同一家未上市櫃公司股票，約950萬股給予廖蒲爵，價格1億餘元。立德電子是上市公司，但處分資產卻刻意未揭露，且股金流向不明，加上財報需董事長包忠詒簽名，調查局懷疑其中有套利弊端，涉及證交法特別背信等罪，因此兵分12路搜索，查扣公司財會計傳票、營收財報等物證。

2025年3月，立德電子因會計師查帳發現股票異常，並在發布重訊前回股950萬股，重編財報報告，包效禹因此辭職。同年5月14日，立德電子發布重訊指出，「112年度及113年度因高階經理人違反內部控制制度之規定處分未上市上櫃股票，故予以重編或更正其影響財務報告。」

立德電子成立1970年，早期主要提供電源供應器主要零組件變壓器，後轉型為專業交換式電源供應器製造商，變壓器製造仍為產品主線之一，2002年掛牌上市，近年投入發展電動車充電系統、高功率儲能系統領域。

立德電子時任總經理包效禹涉證交法400萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
立德電子時任總經理包效禹涉證交法400萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
立德電子董事長包忠詒兒子包效稷（中）涉證交法20萬交保。記者曾原信／攝影
立德電子董事長包忠詒兒子包效稷（中）涉證交法20萬交保。記者曾原信／攝影
立德電子財會專員黃韋萍（左2）涉證交法20萬交保。記者曾原信／攝影
立德電子財會專員黃韋萍（左2）涉證交法20萬交保。記者曾原信／攝影
萊力國際公司時任負責人廖蒲爵涉證交法80萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
萊力國際公司時任負責人廖蒲爵涉證交法80萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
立德電子董事長包忠詒媳婦成偌安涉證交法20萬交保。記者曾原信／攝影
立德電子董事長包忠詒媳婦成偌安涉證交法20萬交保。記者曾原信／攝影
立德電子財務長陳永松涉證交法20萬交保。記者張宏業／攝影
立德電子財務長陳永松涉證交法20萬交保。記者張宏業／攝影
立德電子財務主管吳敏娟涉證交法100萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
立德電子財務主管吳敏娟涉證交法100萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
立德電子董事長包忠詒涉證交法100萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
立德電子董事長包忠詒涉證交法100萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影

