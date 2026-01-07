立德電子前總座處分資產涉A走上億資金 北檢漏夜偵訊 財務長交保

上市企業立德電子時任總經理包效禹與財務主管吳敏娟，被控未經董事會決議，賣掉公司持有未上市櫃股票給萊力國際商務公司，由於處分公司資產未於揭露中財報，調查局懷疑恐有上億元資金遭侵吞，昨搜索約談10人到案，包效禹與父親包忠詒（立德現任董座）、吳敏娟深夜移送台北地檢署，全案朝違反證交法特別背信等罪偵辦，不排除強制處分。

同案約談的立德電子財務長陳永松、包忠詒兒子包效稷、媳婦成偌安、財會專員黃韋萍均以20萬交保；另外，萊力國際商職員陳均翰、邱琡玲各15萬交保；萊力國際時任負責人廖蒲爵80萬交保、限制出境出海。

據調查，包效禹與吳敏娟涉在2023年間，未經公司程序與董事會決議，私下處分立德持有的未上市櫃公司股票，並將賣掉該公司股票500萬股給萊力國際商務公司，專案小組清查股金約7000餘萬元。

調查顯示，包效禹、吳敏娟又於2024年間，以相同手法賣掉同一家未上市櫃公司股票，約950萬股給予廖蒲爵，價格1億餘元，資金流向成疑，檢調懷疑套利弊端，因此發動偵查，查扣相關財報紀錄等物證。