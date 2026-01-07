聽新聞
0:00 / 0:00

立德電子前總座處分資產涉A走上億資金 北檢漏夜偵訊 財務長交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

上市企業立德電子時任總經理包效禹與財務主管吳敏娟，被控未經董事會決議，賣掉公司持有未上市櫃股票給萊力國際商務公司，由於處分公司資產未於揭露中財報，調查局懷疑恐有上億元資金遭侵吞，昨搜索約談10人到案，包效禹與父親包忠詒（立德現任董座）、吳敏娟深夜移送台北地檢署，全案朝違反證交法特別背信等罪偵辦，不排除強制處分。

同案約談的立德電子財務長陳永松、包忠詒兒子包效稷、媳婦成偌安、財會專員黃韋萍均以20萬交保；另外，萊力國際商職員陳均翰、邱琡玲各15萬交保；萊力國際時任負責人廖蒲爵80萬交保、限制出境出海。

第二段後面的萊力負責人廖蒲爵偵訊中，可否改為廖蒲爵80萬交保、限制出境出海🙏🙏

據調查，包效禹與吳敏娟涉在2023年間，未經公司程序與董事會決議，私下處分立德持有的未上市櫃公司股票，並將賣掉該公司股票500萬股給萊力國際商務公司，專案小組清查股金約7000餘萬元。

調查顯示，包效禹、吳敏娟又於2024年間，以相同手法賣掉同一家未上市櫃公司股票，約950萬股給予廖蒲爵，價格1億餘元，資金流向成疑，檢調懷疑套利弊端，因此發動偵查，查扣相關財報紀錄等物證。

立德電子2025年3月，因會計師查帳發現股票異常，並在發布重訊前回股950萬股，重編財報報告，包效禹因此辭職。同年5月14日，立德電子發布重訊指出，「112年度及113年度因高階經理人違反內部控制制度之規定處分未上市上櫃股票，故予以重編或更(補)正其影響財務報告。」

立德電子時任總經理包效禹（左）涉證交法遭調查局約談。記者曾原信／攝影
立德電子時任總經理包效禹（左）涉證交法遭調查局約談。記者曾原信／攝影
立德電子董事長包忠詒媳婦成偌安（圖）涉證交法20萬交保。記者曾原信／攝影
立德電子董事長包忠詒媳婦成偌安（圖）涉證交法20萬交保。記者曾原信／攝影
立德電子財務長陳永松涉證交法20萬交保。記者曾原信／攝影
立德電子財務長陳永松涉證交法20萬交保。記者曾原信／攝影
萊力國際公司負責人廖蒲爵涉證交法80萬交保、限制出境出海。 記者曾原信／攝影
萊力國際公司負責人廖蒲爵涉證交法80萬交保、限制出境出海。 記者曾原信／攝影
立德電子現任董座包忠詒涉證交法遭調查局約談。記者曾原信／攝影
立德電子現任董座包忠詒涉證交法遭調查局約談。記者曾原信／攝影
立德電子財務主管吳敏娟涉證交法遭調查局約談。記者曾原信／攝影
立德電子財務主管吳敏娟涉證交法遭調查局約談。記者曾原信／攝影
立德電子董事長包忠詒兒子包效稷（中）涉證交法20萬交保。記者張宏業／攝影
立德電子董事長包忠詒兒子包效稷（中）涉證交法20萬交保。記者張宏業／攝影

財務 會計師

延伸閱讀

立德電子傳前總座賣股A走上億 現任董座、財務長移送北檢

汐止區樟樹二路涵洞行難安 議員要求鋪綠底人行道

立德電子前總經理私下賣股吞上億 檢調搜索約談10人

群眾聲援柯文哲北檢外靜坐抗議 民眾黨幹部林昭印被控首謀不起訴

相關新聞

拍桌咆哮護理師 法院：表意自由不罰

劉姓男子三年前不滿護理師替母親打點滴滴速過快，咆哮「你是什麼心態啊」、「走了還在那邊靠背」等語，時間達十多分鐘，並拍打護...

辱罵非醫療暴力 北榮院長：不以為然

劉姓男子三年前在醫院護理站咆哮、拍桌，法院認定未違反醫療法；事件發生在台北榮總，院長陳威明昨表示，病人家屬對於護理人員態...

鄭文燦案律師轟「洗筆錄」 檢反批洗印象

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地院昨勘驗會計黃芷蓁偵訊筆錄，律師指筆錄與原意多處落差，有利證詞遭弱化，質...

警官與竹縣議員「搶女人」傳訊索千萬 開庭落淚：做出幼稚的事

台南市警局前秘書室主任莊武能因婚外情糾紛，傳訊息勒索新竹縣張姓議員1千萬，警方開槍逮捕時涉衝撞員警，檢方依恐嚇取財等罪起...

立德電子前總座處分資產涉A走上億資金 北檢漏夜偵訊 財務長交保

上市企業立德電子時任總經理包效禹與財務主管吳敏娟，被控未經董事會決議，賣掉公司持有未上市櫃股票給萊力國際商務公司，由於處...

5童玩遊戲打同學 父母判賠30萬

台北市某國小一年級學生遭五名同學以玩「鬼抓人」遊戲為由，毆打、腳踹霸凌，母親到校親眼見到小孩被從背後架住、狂毆肚子，提告...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。