鄭文燦案律師轟「洗筆錄」 檢反批洗印象

鄭文燦昨庭訊後與律師施宣旭、何祖舜等人先後步出法院。記者陳恩惠／攝影 海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地院昨勘驗會計黃芷蓁偵訊筆錄，律師指筆錄與原意多處落差，有利證詞遭弱化，質疑檢方「洗筆錄」；檢方則強調金流、證詞與監聽譯文可獲印證，反批律師「洗印象」。

鄭文燦涉林口特定區工五工業區（華亞科技園區）土地擴大開發案，被桃園地檢署依貪汙起訴。黃芷蓁為遭控行賄的廖俊松媳婦，擔任鴻展公司會計。

起訴指出，鴻展高層決議向鄭行賄，黃依指示將公司大額人民幣定存解約並兌換為新台幣，與丈夫廖力廷多次提領現鈔、湊足五百萬元，再由廖俊松、廖力廷父子前往鄭官邸交付。黃芷蓁在廖姓父子離開鄭官邸後，透過ＬＩＮＥ追問「五百萬，他真的有收喔？」，廖力廷回「塞在某個桌子下面」，黃回「可能就是他們的潛規則吧」。

法庭昨勘驗黃芷蓁證詞，辯方指出，廖家父子抵達鄭官邸前，鴻展公司帳戶僅提領四二○萬元，與起訴書所稱五百萬元金額不符，檢方無法交代差額來源，質疑黃女偵訊時調查官引導推論。

黃偵訊時回答「就是丟在那我就走了」，但筆錄寫為「把錢放在那邊」，「丟」與「放」語意天差地別，原始證詞傾向「丟包」行為，非雙方合意行收賄。律師團也稱，黃女筆錄明確表示，廖俊松透過其他管道得知被監聽，非透過鄭文燦得知。

檢方反駁，鴻展公司帳冊紀錄當時分三筆提領共五百萬元，同時記載為「佣金」，與黃筆錄稱「交給鄭文燦的就是五百萬元」相符，其中八十萬元由他人先墊付，再由公司帳戶提領返還。

黃芷蓁與廖力廷ＬＩＮＥ電話詢問「錢怎麼給」，廖回「塞在他桌子下面」、「看他之後有沒有反應」，指鄭文燦收錢後，致電廖俊松「國發會我講好了」，顯示鄭事後持續協助對方請託；本案屬「事情沒辦成而退款」，並非辯方主張「沒打算收錢而退款」。