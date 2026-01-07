聽新聞
0:00 / 0:00

鄭文燦案律師轟「洗筆錄」 檢反批洗印象

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

<a href='/search/tagging/2/鄭文燦' rel='鄭文燦' data-rel='/2/105405' class='tag'><strong>鄭文燦</strong></a>昨庭訊後與律師施宣旭、何祖舜等人先後步出法院。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦昨庭訊後與律師施宣旭、何祖舜等人先後步出法院。記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地院昨勘驗會計黃芷蓁偵訊筆錄，律師指筆錄與原意多處落差，有利證詞遭弱化，質疑檢方「洗筆錄」；檢方則強調金流、證詞與監聽譯文可獲印證，反批律師「洗印象」。

鄭文燦涉林口特定區工五工業區（華亞科技園區）土地擴大開發案，被桃園地檢署依貪汙起訴。黃芷蓁為遭控行賄的廖俊松媳婦，擔任鴻展公司會計。

起訴指出，鴻展高層決議向鄭行賄，黃依指示將公司大額人民幣定存解約並兌換為新台幣，與丈夫廖力廷多次提領現鈔、湊足五百萬元，再由廖俊松、廖力廷父子前往鄭官邸交付。黃芷蓁在廖姓父子離開鄭官邸後，透過ＬＩＮＥ追問「五百萬，他真的有收喔？」，廖力廷回「塞在某個桌子下面」，黃回「可能就是他們的潛規則吧」。

法庭昨勘驗黃芷蓁證詞，辯方指出，廖家父子抵達鄭官邸前，鴻展公司帳戶僅提領四二○萬元，與起訴書所稱五百萬元金額不符，檢方無法交代差額來源，質疑黃女偵訊時調查官引導推論。

黃偵訊時回答「就是丟在那我就走了」，但筆錄寫為「把錢放在那邊」，「丟」與「放」語意天差地別，原始證詞傾向「丟包」行為，非雙方合意行收賄。律師團也稱，黃女筆錄明確表示，廖俊松透過其他管道得知被監聽，非透過鄭文燦得知。

檢方反駁，鴻展公司帳冊紀錄當時分三筆提領共五百萬元，同時記載為「佣金」，與黃筆錄稱「交給鄭文燦的就是五百萬元」相符，其中八十萬元由他人先墊付，再由公司帳戶提領返還。

黃芷蓁與廖力廷ＬＩＮＥ電話詢問「錢怎麼給」，廖回「塞在他桌子下面」、「看他之後有沒有反應」，指鄭文燦收錢後，致電廖俊松「國發會我講好了」，顯示鄭事後持續協助對方請託；本案屬「事情沒辦成而退款」，並非辯方主張「沒打算收錢而退款」。

鄭文燦 華亞科 廖俊松 桃園地檢署 海基會 桃園地院

延伸閱讀

鄭文燦涉貪勘驗再槓上！辯方轟洗筆錄弱化有利證詞 檢反擊「洗印象」

影／鄭文燦涉貪案今12度準備程序 勘驗籌賄款女會計偵訊筆錄

不意外！鄭文燦涉貪同案5人境管ING 解除時間點曝

【重磅快評】楊梅休息站成五楊高架毒瘤，原來又是硬湊政績惹的禍

相關新聞

拍桌咆哮護理師 法院：表意自由不罰

劉姓男子三年前不滿護理師替母親打點滴滴速過快，咆哮「你是什麼心態啊」、「走了還在那邊靠背」等語，時間達十多分鐘，並拍打護...

辱罵非醫療暴力 北榮院長：不以為然

劉姓男子三年前在醫院護理站咆哮、拍桌，法院認定未違反醫療法；事件發生在台北榮總，院長陳威明昨表示，病人家屬對於護理人員態...

鄭文燦案律師轟「洗筆錄」 檢反批洗印象

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地院昨勘驗會計黃芷蓁偵訊筆錄，律師指筆錄與原意多處落差，有利證詞遭弱化，質...

警官與竹縣議員「搶女人」傳訊索千萬 開庭落淚：做出幼稚的事

台南市警局前秘書室主任莊武能因婚外情糾紛，傳訊息勒索新竹縣張姓議員1千萬，警方開槍逮捕時涉衝撞員警，檢方依恐嚇取財等罪起...

立德電子前總座處分資產涉A走上億資金 北檢漏夜偵訊 財務長交保

上市企業立德電子時任總經理包效禹與財務主管吳敏娟，被控未經董事會決議，賣掉公司持有未上市櫃股票給萊力國際商務公司，由於處...

5童玩遊戲打同學 父母判賠30萬

台北市某國小一年級學生遭五名同學以玩「鬼抓人」遊戲為由，毆打、腳踹霸凌，母親到校親眼見到小孩被從背後架住、狂毆肚子，提告...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。