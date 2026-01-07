聽新聞
5童玩遊戲打同學 父母判賠30萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台北市某國小一年級學生遭五名同學以玩「鬼抓人」遊戲為由，毆打、腳踹霸凌，母親到校親眼見到小孩被從背後架住、狂毆肚子，提告求償三百萬元。台北地方法院認定五名學童行為屬於霸凌，判五人及父母應賠償受害學生、父母共卅萬元。可上訴。

受害學生父母提告主張，小孩二○二四年一月初開始在家會玩搥打遊戲，還說「你痛嗎，痛要忍住，因為這是在演戲」等異常言語，更會做惡夢、天天要求穿厚羽絨外套去學校、不明原因腹痛。

母親同年三月一日上午因事到校，親眼目睹小孩被同學從身後架住，另一名同學狂毆她小孩肚子，並伸腳想飛踢，把風者見到她大聲警告，一群人才停手逃離。父母返家詢問，才知道五名同學以玩「打怪獸遊戲」之名，讓小孩當怪獸，五人不斷毆打、腳踹。

父母調閱監視器畫面，發現小孩從同年二月十六日至三月一日陸續遭同學霸凌，報警處理，校方也確認成立霸凌事件，但五名同學及其父母毫無悔意，也未誠心道歉，提告求償共三百萬元。

五名同學及父母反駁，同學間互相追逐嬉鬧、玩「鬼抓人」遊戲，並沒有以強欺弱，縱使動作過當也不是霸凌，且受害學生是主動參與遊戲，顯不認為受到排擠或欺負，且已親自道歉並獲原諒，對方卻提告違反誠信原則。

法院根據校方訪談紀錄和監視器畫面，認定五人徒手毆打胸口、腳踹肩膀、出拳打臉、拖行等，五人也說「會玩打來打去的鬼抓人遊戲」，打的位置包括腹部、後背，「遇到哪裡打哪裡」，且受害學生請假不在，「我們就會只玩跑來跑去的遊戲，不會抓別人」。

法院認為，五名學童輪流攻擊力道不輕，逾越合理遊玩遊戲界線，集體故意欺負、戲弄受害學生，屬於霸凌行為，且受害學生被診斷出焦慮情緒，縱使受害學生及父母接受道歉，但不代表拋棄民事請求權。

法院考量五人案發時剛接受初等教育，進入校園生活時間不長，還在學習人與人相處方式、摸索社交互動分際，判決五人及父母應連帶賠償受害學生廿五萬元、父母各二萬五千元，總計卅萬元。

