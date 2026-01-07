聽新聞
罰童跑操場100圈 師竟辯「開玩笑」

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南報導

台南陳姓國小體育代課老師前年以上課嬉鬧為由要求八歲周姓男童跑操場一百圈，男童哭著跑到八圈半獲同意停下，市府依違反兒少法罰陳六萬元，他提行政訴訟，主張「開玩笑」非體罰，法院駁回。可上訴。

判決指出，陳姓體育代課老師前年五月三日責令周姓男童跑操場一百圈，與周嬉鬧的同學跑五圈，事後醫師診斷出周童過度運動雙下肢肌肉拉傷，家長告知學校，校方通報校安事件、社會局裁罰。

陳姓教師提起行政訴訟，主張跑一百圈是玩笑之語而非處罰、更無涉及體罰，當天他也第一時間關心未置之不理；但社會局指出，陳師已讓周童聽信並遵從指令苦撐跑步，其他同學提醒，陳還回「先不要管他」，危害周童身心健全發展。

高雄高等行政法院勘驗學校監視影像、相關調查報告，認定周童是跑步導致受傷，陳姓教師未顧慮學童對於教師指令不敢不從、也沒考量周童體能是否足以負荷，已逾管教學生合理教育手段。

台中某高中附設國中部陳姓導師二○一七年間在課堂上稱呼男學生為「許勃雞（影射男性生殖器勃起）」，被社會局裁罰六萬元，學生父母也提告，陳辯稱「開玩笑」，仍被依公然侮辱罪判拘役一百日，賠精神慰撫金十萬元。

教師課堂上「開玩笑」，愈來愈多遭懲處，甚至觸法。律師黃睦涵說，台南代課老師自稱開玩笑口吻處罰學生，顯示無視與學童間「上下不對等」關係，壓抑孩子自由意志，逾越老師職權下達過度指令。

他說，以法律層面，用語是否妥當最簡單辨別方式，就是不能說出嘲諷、影射、開黃腔、負面評價等言語，其他諸如貶低外貌、人格、能力或人身攻擊的形容詞、三字經，甚至語帶恐嚇，都是不可跨越界線。

南市教育局指出，教師如有疑似違法處罰，家長可透過具名方式向學校或教育局陳情反映，由學校召開校事會議決定調查程序，釐清相關爭議。

體罰 小學生

相關新聞

拍桌咆哮護理師 法院：表意自由不罰

劉姓男子三年前不滿護理師替母親打點滴滴速過快，咆哮「你是什麼心態啊」、「走了還在那邊靠背」等語，時間達十多分鐘，並拍打護...

辱罵非醫療暴力 北榮院長：不以為然

劉姓男子三年前在醫院護理站咆哮、拍桌，法院認定未違反醫療法；事件發生在台北榮總，院長陳威明昨表示，病人家屬對於護理人員態...

鄭文燦案律師轟「洗筆錄」 檢反批洗印象

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地院昨勘驗會計黃芷蓁偵訊筆錄，律師指筆錄與原意多處落差，有利證詞遭弱化，質...

警官與竹縣議員「搶女人」傳訊索千萬 開庭落淚：做出幼稚的事

台南市警局前秘書室主任莊武能因婚外情糾紛，傳訊息勒索新竹縣張姓議員1千萬，警方開槍逮捕時涉衝撞員警，檢方依恐嚇取財等罪起...

立德電子前總座處分資產涉A走上億資金 北檢漏夜偵訊 財務長交保

上市企業立德電子時任總經理包效禹與財務主管吳敏娟，被控未經董事會決議，賣掉公司持有未上市櫃股票給萊力國際商務公司，由於處...

5童玩遊戲打同學 父母判賠30萬

台北市某國小一年級學生遭五名同學以玩「鬼抓人」遊戲為由，毆打、腳踹霸凌，母親到校親眼見到小孩被從背後架住、狂毆肚子，提告...

