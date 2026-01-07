聽新聞
0:00 / 0:00

拍桌咆哮護理師 法院：表意自由不罰

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

劉姓男子對<a href='/search/tagging/2/護理師' rel='護理師' data-rel='/2/103734' class='tag'><strong>護理師</strong></a>咆哮，並拍打護理站的桌面，台北市政府衛生局認定他違反醫療法裁罰3萬元，他不服提行政訴訟，<a href='/search/tagging/2/台北高等行政法院' rel='台北高等行政法院' data-rel='/2/233168' class='tag'><strong>台北高等行政法院</strong></a>撤銷處分確定。圖為醫院示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
劉姓男子對護理師咆哮，並拍打護理站的桌面，台北市政府衛生局認定他違反醫療法裁罰3萬元，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院撤銷處分確定。圖為醫院示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
劉姓男子三年前不滿護理師替母親打點滴滴速過快，咆哮「你是什麼心態啊」、「走了還在那邊靠背」等語，時間達十多分鐘，並拍打護理站桌面，台北市政府衛生局依違反醫療法裁罰三萬元，劉提行政訴訟；台北高等行政法院認定劉的言語屬於表意自由，撤銷北市府裁罰處分，全案確定。

劉男二○二三年七月廿七日凌晨三時許因不滿護理師替母親施打抗生素點滴，幫浦滴速過快而發生口角，他咆哮、辱罵，被依違反醫療法移送，檢方不起訴。台北市衛生局認為劉已妨礙醫療業務執行，公然貶損醫護人員專業和名譽，依醫療法開罰三萬元。

劉提訴願被駁回，再提行政訴訟，他主張當時母親施打抗生素疼痛，他到護理站找值班醫師，衝突是因護理師無法溝通才導致，之後他到護理站找護理長討論，不發一語經過櫃檯，僅對櫃檯發洩情緒，並沒有違反醫療法。

法院勘驗醫院監視器，劉大聲與護理師爭吵並揮動手臂，說「你是什麼心態啊，你動不動就叫警衛啊，你把警衛當成是什麼啊，當成你的私人保鑣啊？你是哪個學校畢業的，哪個學校的老師是教你是這樣子的啦」、「走了還在那邊靠背啊」、「你不要廢話一大堆啦你，你最資深，你最囂張」、「態度夠差，叫醫生，叫醫生」等語。

北高行地方行政訴訟庭一審認為劉用詞沒有辱罵醫護人員，尚在一般人可合理忍受範圍，國家應給予最大限度保障，劉揮動手臂、大聲言語，是對醫護人員不滿情緒下，輔以言語的激動表達方式，或有不妥，但並不符合醫療法對醫護人員施以「強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法」。

劉同日上午八時許，離去護理站時拍打桌面，只是秒瞬間動作，不能以拍桌就認定有「強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱」，認為北市衛生局裁罰有誤，判決撤銷處分。

北市衛生局上訴，北高行認為一審指劉的言語並無辱罵，屬於表意自由範圍，認定沒有違誤，駁回上訴，全案維持免罰確定。

醫療暴力 護理師 醫護人員 抗生素 台北高等行政法院 公然侮辱

延伸閱讀

不算醫療暴力？他拍桌狂罵護理師判決出爐 北榮院長：內心很不服氣

廣末涼子超速185KM追撞車禍案　法院裁罰15萬元

涉貪二審逆轉無罪高檢署研議後上訴 高虹安今回應了

高虹安涉貪二審逆轉無罪 高檢署今研議後決定上訴

相關新聞

拍桌咆哮護理師 法院：表意自由不罰

劉姓男子三年前不滿護理師替母親打點滴滴速過快，咆哮「你是什麼心態啊」、「走了還在那邊靠背」等語，時間達十多分鐘，並拍打護...

辱罵非醫療暴力 北榮院長：不以為然

劉姓男子三年前在醫院護理站咆哮、拍桌，法院認定未違反醫療法；事件發生在台北榮總，院長陳威明昨表示，病人家屬對於護理人員態...

鄭文燦案律師轟「洗筆錄」 檢反批洗印象

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地院昨勘驗會計黃芷蓁偵訊筆錄，律師指筆錄與原意多處落差，有利證詞遭弱化，質...

警官與竹縣議員「搶女人」傳訊索千萬 開庭落淚：做出幼稚的事

台南市警局前秘書室主任莊武能因婚外情糾紛，傳訊息勒索新竹縣張姓議員1千萬，警方開槍逮捕時涉衝撞員警，檢方依恐嚇取財等罪起...

立德電子前總座處分資產涉A走上億資金 北檢漏夜偵訊 財務長交保

上市企業立德電子時任總經理包效禹與財務主管吳敏娟，被控未經董事會決議，賣掉公司持有未上市櫃股票給萊力國際商務公司，由於處...

5童玩遊戲打同學 父母判賠30萬

台北市某國小一年級學生遭五名同學以玩「鬼抓人」遊戲為由，毆打、腳踹霸凌，母親到校親眼見到小孩被從背後架住、狂毆肚子，提告...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。