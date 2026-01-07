聽新聞
辱罵非醫療暴力 北榮院長：不以為然
劉姓男子三年前在醫院護理站咆哮、拍桌，法院認定未違反醫療法；事件發生在台北榮總，院長陳威明昨表示，病人家屬對於護理人員態度惡劣，是造成醫院護理師流失主因，他無法理解這次判決原因，這只會讓社會充滿暴力，而醫院更留不住護理師。
「司法如此判決，我真的很不高興，實在不以為然。」陳威明說，自己不是學法律的，無法評論這次判決，但深感不解，司法為何這樣判，內心不舒服、不服氣、很不爽，身為醫院的大家長，同仁遭遇如此事件，令人痛心。院內相關護理師得知結果，也相當生氣。
陳威明表示，護理師工作忙碌，一定遭遇極大驚嚇及不舒服，才會透過司法途徑討回公道。如果自己女兒擔任護理師，細心照顧病人，卻被家屬如此辱罵，任誰都無法接受。
陳威明說，難道只有打人，才算是醫療暴力，才會受到裁罰，那罵人、侮辱呢？如此判決，台灣往後都沒有公然侮辱罪了，只會讓社會充滿暴力。身為院長必須捍衛同仁的尊嚴，不是每位護理師面對病人時一定要微笑，大家應該要互相體諒、尊重。
陳威明說，如果是醫護人員的錯，造成醫病衝突，理當虛心檢討，如果病人家屬無理取鬧，「我真的無法忍受」。護理師必須提供有溫度的服務，但不是在面對病人時都需保持微笑。
「台灣最美的風景是人，應互相尊重。」陳威明說，醫院護理人員流失，很大問題來自病人家屬的態度，這是壓跨駱駝的最後一根稻草，病人家屬應給護理師多些鼓勵及尊重。如果遇到護理師遭受病人或病家不禮貌對待，他一定提醒對方，「護理師也是醫療團隊成員，共同照顧病人，須獲得基本尊重」。
