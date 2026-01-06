立德電子傳前總座賣股A走上億 現任董座、財務長移送北檢

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

立德電子時任總經理包效禹與吳姓財務主管，涉未經公司程序，賣掉公司持有未上市櫃股票1450萬股給萊力國際商務公司，且未揭露於財報，台北市調查處今搜索約談10人到案，稍早董事長包忠詒、萊力時任負責人廖蒲爵移送台北地檢署複訊，全案朝違反證交法特別背信、財報不實等罪偵辦。

同案移送包括立德財務長陳永松、兒子包效稷、媳婦陳偌安、立德財會專員黃韋萍。另萊力國際商職員陳均翰、邱琡玲各以15萬元交保。

據調查，時任立德電子總經理包效禹、財務主管吳敏娟，涉嫌在2023年間未經公司程序與董事會決議，私下處分立德持有的未上市櫃公司股票，並將賣掉該公司股票500萬股給萊力國際商務公司，專案小組清查股金約7000餘萬元。

調查顯示，2024年間包效禹、吳敏娟又涉及未經公司程序，賣掉同一家未上市櫃公司股票、約950萬股給廖蒲爵，價格約1億餘元，但資金流向成疑。

立德電子2025年3月，經會計師查帳發現股票異常，並在發布重訊前回股950萬股，重編財報報告，包效禹也因此辭職。同年5月14日，立德電子發布重訊指出，「112年度及113年度因高階經理人違反內部控制制度之規定處分未上市上櫃股票，故予以重編或更(補)正其影響財務報告。」

立德電子成立1970年，早期主要提供電源供應器主要零組件變壓器，後轉型為專業交換式電源供應器製造商，變壓器製造仍為產品主線之一，2002年在台掛牌上市，近年投入發展電動車充電系統、高功率儲能系統等領域。

立德電子財務長陳永松涉違證交法遭調查局約談。記者曾原信／攝影
兒子包效稷（右2）、立德財會專員黃韋萍（左2）涉違反證交法遭調查局約談。記者曾原信／攝影
媳婦陳偌安涉違反證交法遭調查局約談。記者曾原信／攝影
萊力國際員工陳均翰涉違反證交法15萬元交保。記者曾原信／攝影
立德墊子現任董座包忠詒涉違反證交法遭調查局約談。記者曾原信／攝影
萊力國際時任負責人廖蒲爵涉違反證交法遭調查局約談。記者曾原信／攝影
