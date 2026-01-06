鏡頭沒拍到…網紅「賓賓哥」直播途中揍人 錄音檔這對話成起訴關鍵

本名江建樺的網紅「賓賓哥」去年在雲林縣元長鄉公益行善，不料與行善個案的李姓前房東，疑因個案的房租問題爆發糾紛衝突，李男以「賓賓哥」事發當時的直播影片具狀控告傷害。雲林地檢署日前偵查終結將「賓賓哥」依傷害罪起訴。

據指出，「賓賓哥」去年前往元長鄉捐款救助一名蘇姓鄉民，卻因蘇積欠房租問題，與蘇的李姓前房東發生糾紛，雙方於去年3月25日中午約定進行協商，「賓賓哥」並當場開直播，不料協商過程卻發生口角，「賓賓哥」疑動手毆打李男，事後李男怒告對方傷害。

據直播影片內容顯示，雙方起口角後，李男先質疑賓賓哥「騙人」並嗆聲「今天踢到鐵板」，賓賓哥隨即要求工作人員「把鏡頭轉走」，當時沒了影像，但也傳出水壺掉落及疑似衝突的聲響。

起訴書指出，對於沒有影像的部分，「賓賓哥」辯稱當時他拿杯子要喝水，因站在和李男還有一段距離的地方，當時他手有揮了一下，李男可能嚇到，李手中的水杯往後倒打到自己，他並未碰到李男。

起訴書中李男則證稱，「賓賓哥」係因金錢問題和他談不攏，即用拳頭打他左臉頰和手臂，他出具醫院診斷證明指下巴、左前臂擦挫傷，更以「賓賓哥」直播影像為證，指控在他說出「踢到鐵板」後，「賓賓哥」要求攝影師將鏡頭轉向。

起訴書指出，根據李男提出另一份影像中的錄音檔，可聽見賓賓哥的一段對話，指稱「那個雲林個案，有沒有打那個阿公（李），你們就算知道也不能講，我就是有打，反正就算知道也不能講……」等語。

對於這項對話的指控，賓賓哥偵訊時也承認。因此，雲林地檢署綜合相關事證後，將賓賓哥依涉犯傷害罪起訴。