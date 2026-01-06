聽新聞
0:00 / 0:00
不搭電梯活該？家犬衝樓梯咬人 飼主狡辯拒調解遭判拘役50天
彰化縣張姓男子住公寓沒注意住家大門損壞，愛犬跑出門，咬傷走樓梯上樓的的廖姓男子，事後辯稱廖男「不搭電梯才會被狗咬」還拒絕調解。彰化地方法院審結，張男未有效拘束家犬且犯後態度不佳，判處拘役50日。
判決書指出，張男住家大門損壞，家犬經常自行進出，去年8月間咬傷走樓梯的廖男左小腿，造成長約3公分、寬1公分、深0.1公分的擦挫傷。廖男就醫後報警，張男在偵查期間承認家犬傷人事實，但指摘廖男「不走電梯才會被狗咬」並質疑對方藉機索賠，因此拒絕調解。
經調查，廖男有事到五樓，因沒社區電梯感應器，徒步走樓梯上樓時被張男飼養的狗從屋內竄出咬傷，並非故意不搭電祶。
地院審酌，張男飼養犬隻本應盡善管束責任，明知犬隻會跑出去，應為犬隻佩戴口罩等防護措施，但沒做好防護措施，廖男被咬傷後更沒積極面對傷害問題，犯後態度實屬不佳，判處如主文所示之刑並諭知易科罰金的折算標準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言