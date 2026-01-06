快訊

不搭電梯活該？家犬衝樓梯咬人 飼主狡辯拒調解遭判拘役50天

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣張姓男子住公寓沒注意住家大門損壞，愛犬跑出門，咬傷走樓梯上樓的的廖姓男子，事後辯稱廖男「不搭<a href='/search/tagging/2/電梯' rel='電梯' data-rel='/2/146741' class='tag'><strong>電梯</strong></a>才會被狗咬」還拒絕調解。示意圖／ingimage
彰化縣張姓男子住公寓沒注意住家大門損壞，愛犬跑出門，咬傷走樓梯上樓的的廖姓男子，事後辯稱廖男「不搭電梯才會被狗咬」還拒絕調解。彰化地方法院審結，張男未有效拘束家犬且犯後態度不佳，判處拘役50日。

判決書指出，張男住家大門損壞，家犬經常自行進出，去年8月間咬傷走樓梯的廖男左小腿，造成長約3公分、寬1公分、深0.1公分的擦挫傷。廖男就醫後報警，張男在偵查期間承認家犬傷人事實，但指摘廖男「不走電梯才會被狗咬」並質疑對方藉機索賠，因此拒絕調解。

經調查，廖男有事到五樓，因沒社區電梯感應器，徒步走樓梯上樓時被張男飼養的狗從屋內竄出咬傷，並非故意不搭電祶。

地院審酌，張男飼養犬隻本應盡善管束責任，明知犬隻會跑出去，應為犬隻佩戴口罩等防護措施，但沒做好防護措施，廖男被咬傷後更沒積極面對傷害問題，犯後態度實屬不佳，判處如主文所示之刑並諭知易科罰金的折算標準。

彰化地方法院判處沒管束家犬、咬傷廖男的飼主張男拘役50天。記者簡慧珍／攝影
