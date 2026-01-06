不搭電梯活該？家犬衝樓梯咬人 飼主狡辯拒調解遭判拘役50天

彰化縣張姓男子住公寓沒注意住家大門損壞，愛犬跑出門，咬傷走樓梯上樓的的廖姓男子，事後辯稱廖男「不搭電梯才會被狗咬」還拒絕調解。示意圖／ingimage

彰化縣張姓男子住公寓沒注意住家大門損壞，愛犬跑出門，咬傷走樓梯上樓的的廖姓男子，事後辯稱廖男「不搭電梯才會被狗咬」還拒絕調解。彰化地方法院審結，張男未有效拘束家犬且犯後態度不佳，判處拘役50日。

判決書指出，張男住家大門損壞，家犬經常自行進出，去年8月間咬傷走樓梯的廖男左小腿，造成長約3公分、寬1公分、深0.1公分的擦挫傷。廖男就醫後報警，張男在偵查期間承認家犬傷人事實，但指摘廖男「不走電梯才會被狗咬」並質疑對方藉機索賠，因此拒絕調解。

經調查，廖男有事到五樓，因沒社區電梯感應器，徒步走樓梯上樓時被張男飼養的狗從屋內竄出咬傷，並非故意不搭電祶。