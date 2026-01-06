快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

聽新聞
0:00 / 0:00

台北分署流標2次終成功！遠航欠稅費不繳 這款客機320萬賣掉了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署今天舉辦2026年首場「123聯合拍賣會」，拍賣標的遠東航空股份有限公司名下MD-83型客機以及涉及貪汙案的吳姓受刑人名下土地，分別以320萬元、119萬元拍定。

台北分署表示，今年首場聯合拍賣會繳出好成績，未來將持續與檢察機關密切合作，加速辦理扣押物及沒收物的變價程序，以確保國家債權實現。

今天拍賣會焦點為曾是國內航空業龍頭遠航名下的MD-83型客機（編號B-28007），客機因遠航滯欠稅費案件遭查封，歷經2次流標後進行第3次拍賣，底價降至320萬元，由於價格具競爭力，順利以底價拍定。

台北分署另拍定士林地檢署囑託變價貪汙案吳姓受刑人名下的不動產。吳涉嫌與汐止市前市長等人違法取得「祭祀公業保儀大夫」高達6000餘萬元的土地徵收補償費，經法院依圖利罪判刑確定，且宣告沒收犯罪所得。

台北分署此次受託拍賣吳名下位於台北市中正區南海段二小段164-13地號的持分土地，土地位處羅斯福路2段巷子內的精華地段，本次為第3次拍賣，訂出底價118萬元後以119萬元順利拍定。

遠航名下的MD-83型客機（編號B-28007）以320萬元賣出。圖／台北分署提供
遠航名下的MD-83型客機（編號B-28007）以320萬元賣出。圖／台北分署提供

拍賣會 遠航 受刑人

延伸閱讀

影／星宇航空首架A350-1000廣體客機 張國煒親自駕機抵台

遠航客機底價320萬、金門大別墅1160萬 行政執行署台北分署即將拍賣

長榮航空董事會決議 19.4億美元增購4架波音787-9客機

今年初美航客機與黑鷹空中相撞釀67死 美國政府承認存在過失

相關新聞

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

台中七期豪宅前年驚傳虐殺致死案，劉姓男子從事博弈和許姓助理因財務糾紛，夥同另名劉姓友人、石姓助理凶殘虐死他；台中地院今開...

台北分署流標2次終成功！遠航欠稅費不繳 這款客機320萬賣掉了

法務部行政執行署台北分署今天舉辦2026年首場「123聯合拍賣會」，拍賣標的遠東航空股份有限公司名下MD-83型客機以及...

不搭電梯活該？家犬衝樓梯咬人 飼主狡辯拒調解遭判拘役50天

彰化縣張姓男子住公寓沒注意住家大門損壞，愛犬跑出門，咬傷走樓梯上樓的的廖姓男子，事後辯稱廖男「不搭電梯才會被狗咬」還拒絕...

台中警友站前副站長虐死人 高大成揭細節：施暴者享受死者哀號聲

台中七期豪宅前年驚傳虐殺致死案，曾任警友站副站長的劉姓男子被控和2同夥拿鐵鎚猛敲許姓助理，還用老虎鉗拔牙等凶殘手段虐死對...

北市國小霸凌！媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

台北市某國小一年級學生遭5名同學以玩「鬼抓人」遊戲毆打、腳踹霸凌，回家做惡夢、說出「痛要忍住，因為這是在演戲」等異常言語...

「我有幫加油」男擅自開走鄰居小貨車遭控偷竊 法院1理由判無罪

彰化縣鄭姓男子今年未經鄰居同意，兩次逕自開走使用，事後停回原位，車主報警，警詢後依竊盜罪嫌移送鄭男。彰化地方法院審結，認...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。