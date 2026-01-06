台北分署流標2次終成功！遠航欠稅費不繳 這款客機320萬賣掉了

法務部行政執行署台北分署今天舉辦2026年首場「123聯合拍賣會」，拍賣標的遠東航空股份有限公司名下MD-83型客機以及涉及貪汙案的吳姓受刑人名下土地，分別以320萬元、119萬元拍定。

台北分署表示，今年首場聯合拍賣會繳出好成績，未來將持續與檢察機關密切合作，加速辦理扣押物及沒收物的變價程序，以確保國家債權實現。

今天拍賣會焦點為曾是國內航空業龍頭遠航名下的MD-83型客機（編號B-28007），客機因遠航滯欠稅費案件遭查封，歷經2次流標後進行第3次拍賣，底價降至320萬元，由於價格具競爭力，順利以底價拍定。

台北分署另拍定士林地檢署囑託變價貪汙案吳姓受刑人名下的不動產。吳涉嫌與汐止市前市長等人違法取得「祭祀公業保儀大夫」高達6000餘萬元的土地徵收補償費，經法院依圖利罪判刑確定，且宣告沒收犯罪所得。