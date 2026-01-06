鄭文燦涉貪勘驗再槓上！辯方轟洗筆錄弱化有利證詞 檢反擊「洗印象」

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院今勘驗會計黃芷蓁偵訊筆錄，辯方指筆錄與原意多處明顯落差，有利被告證詞遭弱化抹除，質疑偵查品質重大瑕疵「洗筆錄」，檢方強調金流、證詞與監聽譯文可獲印證，反擊律師是「洗印象」，鄭則重申遭丟包未收賄，事情真相遭扭曲。

辯方指出，廖家父子於2017年9月14日到官邸前，鴻展公司帳戶僅提領420 萬元，與起訴書認定的500萬元有80萬的缺口，並質疑黃女偵訊時，無法說明80萬來源，但在調查官引導推論，配合稱可能是廖家父子先行墊付，且廖俊松與廖力廷於偵查中，對此筆金額也交代不出。

檢方反駁，鴻展公司帳冊紀錄同年9月13、14及19日分三筆提領共500萬元，同時記載為「佣金」，與黃筆錄所述「交給鄭文燦的就是500萬」相符，檢強調，證人記憶有限，透過交易憑證喚起記憶是合法訊問，辯方不應僵化地以銀行提款記錄作為唯一證據。

辯方說，黃芷蓁去年6月3日調詢時，原始回答為「maybe是這樣…就是丟在那我就走了，然後我也不知道」，但筆錄卻被改寫為「把錢放在那邊」，強調「丟在那」與「放在那」語意天差地別，原始證詞涵意更傾向於單方面「丟包」行為，而非雙方達成行收賄合意。

檢方對此不同解讀，引用黃與丈夫廖力廷在LINE電話詢問「錢怎麼給」，廖回「塞在他的桌子下面」、「看他之後有沒有反應」，指鄭文燦收錢後，去電廖俊松告知「國發會我講好了」，顯示鄭事後持續協助對方的請託，而非無意收錢；檢認為，本案屬「事情沒辦成而退款」，而非辯方主張「沒打算收錢而退款」。

至於誰洩露監聽訊息，辯方指黃女偵訊中明確表示，廖俊松透過其他管道得知被監聽，再知訴廖力廷，並非起訴書所稱由鄭文燦告知。律師團說，廖家父子最初的供述皆一致表示與鄭文燦無關，後來多次遭「洗筆錄」後改口。

檢方駁以廖家父子證詞與監聽譯文、LINE記錄、陳情函可勾稽，並以廖俊松去年6月18日偵訊筆錄已指證是鄭告誡廖力廷「你爸嘴巴很大，有人在監聽」，且在廖俊松與某部會官員監聽譯文中，也曾明確提及消息來源是「文燦啦」反擊，若非由鄭轉告監聽，廖俊松無從回報「已下線」並致歉。

鄭文燦於庭上答辯時，再度重申「無合意」立場，強調手提袋是遭「單方面丟包」，他事後發現要求對方取回，且他到案偵訊時，並不知黃女證詞或LINE紀錄，勘驗之後才知道其餘被告最初的供述與他的答辯完全一致，直指之後出現多個供述版本均為羈押時經由「刻意加工製造」，對當事人有利陳述均在筆錄中被蓋牌或消失；若他真知道「有監聽」，理應告誡市府同仁不要與廖家父子聯絡，但實際上並無，證明起訴書描述情節不合常理。

勘驗後，檢辯雙方再度就證據的完整性與證明力激烈交鋒，公訴檢察官批評律師團不斷強調「洗筆錄」是為了「洗印象」，試圖切割證據；律師團則反譏檢方對司法院警察扭曲筆錄的行為視而不見，未盡對被告有利、不利情形一併注意的責任。

為此，受命法官田時雨在聽取雙方意見後，主動提及學術用語「隧道視野」，來梳理辯方核心主張，表示此理論最根本內容，就是辦案人員在偵查過程中，會放棄或忽視對被告有利的證據，已理解辯方想表達的觀點，承諾對此衍生的爭議，後續再行討論，四月份起將續行主要證人交互詰問，釐清金流、合意與監聽來源等關鍵爭點。