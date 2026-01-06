聽新聞
台中警友站前副站長虐死人 高大成揭細節：施暴者享受死者哀號聲
台中七期豪宅前年驚傳虐殺致死案，曾任警友站副站長的劉姓男子被控和2同夥拿鐵鎚猛敲許姓助理，還用老虎鉗拔牙等凶殘手段虐死對方。對於法醫今作證說死者解剖後「血液竟浮著一層油」，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天分析說，這種情況在虐死案甚至是車禍中常見，原因是被打的地方因脂肪受擠壓進到血管理造成，但重點是因施虐而死，並非僅一般的傷害致死。
高大成說，如果死者是一個肥胖的人一定會這樣，第二，若膽固醇含量很高，也會有這樣的情況。但問題的重點在於他身上有很多的鈍器傷，才會壓迫脂肪進入血管，且產生油狀的東西在上面，這才是重點。所以，雖然是他殺，但是還應該要註明這個是「虐殺」，也就是虐待致死。否則被告的律師會主張他是不小心才傷害致死，獲得較輕的刑罰，而虐待致死的罪比較重。
高大成說，很明顯這是標準的虐待致死，因為身上有刀傷，又有多處鈍器傷和燒傷，被虐待者會一直處在疼痛中且不斷哀號，施暴者也就是在享受這個被害人哀叫的情況，所以是虐待致死。
他說，脂肪會進入血裡，是因為虐打的時候產生壓迫以及血管破裂，所以看起來會有浮著一層油，以往的命案甚至是車禍也會發生，但是虐待最常見；被打的地方脂肪幾乎都會跑出來，並且浮到血液上。至於死亡原因，很明顯是因為脂肪引起栓塞導致呼吸衰竭致死，加上還有橫紋肌溶解症導致腎衰竭，因此是多重器官衰竭。
