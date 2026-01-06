快訊

反制高市早苗！陸宣布加強「兩用物資」對日本出口管制

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中警友站前副站長虐死人 高大成揭細節：施暴者享受死者哀號聲

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中七期豪宅前年驚傳虐殺致死案，曾任警友站副站長的劉姓男子被控和2同夥拿鐵鎚猛敲許姓助理，還用老虎鉗拔牙等凶殘手段虐死對方。對於法醫今作證說死者解剖後「血液竟浮著一層油」，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天分析說，這種情況在虐死案甚至是車禍中常見，原因是被打的地方因脂肪受擠壓進到血管理造成，但重點是因施虐而死，並非僅一般的傷害致死。

高大成說，如果死者是一個肥胖的人一定會這樣，第二，若膽固醇含量很高，也會有這樣的情況。但問題的重點在於他身上有很多的鈍器傷，才會壓迫脂肪進入血管，且產生油狀的東西在上面，這才是重點。所以，雖然是他殺，但是還應該要註明這個是「虐殺」，也就是虐待致死。否則被告的律師會主張他是不小心才傷害致死，獲得較輕的刑罰，而虐待致死的罪比較重。

高大成說，很明顯這是標準的虐待致死，因為身上有刀傷，又有多處鈍器傷和燒傷，被虐待者會一直處在疼痛中且不斷哀號，施暴者也就是在享受這個被害人哀叫的情況，所以是虐待致死。

他說，脂肪會進入血裡，是因為虐打的時候產生壓迫以及血管破裂，所以看起來會有浮著一層油，以往的命案甚至是車禍也會發生，但是虐待最常見；被打的地方脂肪幾乎都會跑出來，並且浮到血液上。至於死亡原因，很明顯是因為脂肪引起栓塞導致呼吸衰竭致死，加上還有橫紋肌溶解症導致腎衰竭，因此是多重器官衰竭。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成說，被虐待者會一直處在疼痛中且不斷哀號，施暴者也就是在享受這個被害人哀叫的情況，所以是虐待致死。記者黃寅／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成說，被虐待者會一直處在疼痛中且不斷哀號，施暴者也就是在享受這個被害人哀叫的情況，所以是虐待致死。記者黃寅／攝影

脂肪 高大成 虐殺 豪宅

延伸閱讀

七期豪宅虐殺案...死者「血液竟浮著一層油」法醫也驚這情況少見

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢今播25分施虐影片「慘不忍睹」

不怕冷一定就是「身體好」？ 醫提醒：3問題恐出現

脂肪含量低卻富含優質蛋白質！ 更年期女性必吃「3種魚」，促進循環情緒穩

相關新聞

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

台中七期豪宅前年驚傳虐殺致死案，劉姓男子從事博弈和許姓助理因財務糾紛，夥同另名劉姓友人、石姓助理凶殘虐死他；台中地院今開...

台中警友站前副站長虐死人 高大成揭細節：施暴者享受死者哀號聲

台中七期豪宅前年驚傳虐殺致死案，曾任警友站副站長的劉姓男子被控和2同夥拿鐵鎚猛敲許姓助理，還用老虎鉗拔牙等凶殘手段虐死對...

北市國小霸凌！媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

台北市某國小一年級學生遭5名同學以玩「鬼抓人」遊戲毆打、腳踹霸凌，回家做惡夢、說出「痛要忍住，因為這是在演戲」等異常言語...

「我有幫加油」男擅自開走鄰居小貨車遭控偷竊 法院1理由判無罪

彰化縣鄭姓男子今年未經鄰居同意，兩次逕自開走使用，事後停回原位，車主報警，警詢後依竊盜罪嫌移送鄭男。彰化地方法院審結，認...

鄭文燦涉貪勘驗再槓上！辯方轟洗筆錄弱化有利證詞 檢反擊「洗印象」

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院今勘驗會計黃芷蓁偵訊筆錄，辯方指筆錄與原意多處明顯落差，有利被告證詞遭弱...

立德電子前總經理私下賣股吞上億 檢調搜索約談10人

立德電子（3058）時任總經理包姓男子與吳姓財務主管涉未經公司程序，2023、2024年間賣掉公司持有的未上市櫃股票50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。