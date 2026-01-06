立德電子前總經理私下賣股吞上億 檢調搜索約談10人

台北地檢署。聯合報系資料照

立德電子（3058）時任總經理包姓男子與吳姓財務主管涉未經公司程序，2023、2024年間賣掉公司持有的未上市櫃股票500萬股、950萬股給萊力國際商務公司及萊力時任廖姓負責人，且未揭露在財報上，違反證券交易法特別背信、財報不實等罪嫌。台北地檢署今指揮調查局搜索約談包姓父子等10人，釐清金流去向。

立德電子成立1970年，早期主要提供電源供應器主要零組件變壓器，後轉型為專業交換式電源供應器製造商，變壓器製造仍為產品主線之一，2002年在台掛牌上市，近年投入發展電動車充電系統、高功率儲能系統等領域。

據了解，時任總經理包姓男子、財務主管吳姓女子涉嫌在2023年間未經公司程序、未經董事會相關會議決議，私下處分立德持有的未上市櫃公司股票，涉賣掉該公司股票500萬股給萊力國際商務公司，專案小組計算金額約7千萬餘元。2024年間，2人又涉嫌未經公司程序，賣掉同一家未上市櫃公司股票950萬股給時任萊力公司廖姓負責人，價格約1億餘元。

立德電子2025年3月間經會計師查帳發現股票異常，並在發布重訊前回股950萬股，重編財報報告，包姓總經理則辭職。由於公司財務報告需要董事長簽名，包姓董事長也被列為嫌疑人，今日經檢調約談，釐清相關事宜。

2025年5月14日下午6時許，立德電子重訊指出，「112年度及113年度因高階經理人違反內部控制制度之規定處分未上市上櫃股票，故予以重編或更(補)正其影響財務報告。」關於950萬股的應收出售證券款，「已於本公司董事會通過113年度合併財務報告前全數收回。」

北檢今依違反證券交易法特別背信、財報不實等罪嫌，指揮調查局台北市調查處機動站，搜索時任包姓總經理等10人住居所、立德、萊力公司等共12處，並通知包等10人到場查證，今將陸續移送複訊。