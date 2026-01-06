北市國小霸凌！媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

霸凌示意圖。圖／AI生成

台北市某國小一年級學生遭5名同學以玩「鬼抓人」遊戲毆打、腳踹霸凌，回家做惡夢、說出「痛要忍住，因為這是在演戲」等異常言語，甚至母親到校還親眼見到小孩被從背後架住、狂毆肚子，憤而提告求償，台北地方法院判5名同學及父母應賠償受害學生、父母共30萬元，可上訴。

受害學生的父母提告主張，小孩與5名同學都是某國小一年級學生，而小孩2024年1月初開始在家玩搥打遊戲，還會說「你痛嗎，痛要忍住，因為這是在演戲」等異常言語，更會做惡夢、天天要求穿厚羽絨外套去學校、拒學、不明原因腹痛。

父母指出，母親同年3月1日上午11時許因事到校，驚見小孩被同學從身後架住，另一名同學狂毆小孩的肚子，甚至伸出腳想飛踢，在樓梯把風者見她跑至現場，便大聲警告後，一群人才停手逃離。父母返家後詢問，才知道5名同學以玩「打怪獸遊戲」之名，讓小孩當怪獸，5人就不斷毆打、腳踹，且告訴小孩不能告訴其他人。

父母經調閱監視器畫面，發現小孩從同年2月16日至3月1日間陸續遭受同學霸凌，立刻報警處理，並提出校園霸凌調查，校方也確認成立霸凌事件，但5名同學及父母毫無悔意，也沒有誠心道歉，因此提告求償共300萬元。

5名同學及父母則反駁，認為校方報告書有瑕疵，不能作為判斷霸凌與否的依據，且6人之間地位相同，可以互相追逐嬉鬧、玩「鬼抓人」遊戲，並沒有「以強欺弱」，縱使動作過當也不是霸凌，且對方小孩是主動參與遊戲，顯然不認為受到排擠或欺負。

5人及父母認為，小孩當時為小學一年級學生，心智尚未成熟，且已經在會議中親自向對方道歉並獲得原諒，對方卻提起訴訟已經違反誠信原則，縱使認定構成侵權行為，對方請求的慰撫金額過高。

台北地院根據國小訪談紀錄表，5名同學分別表示「會玩打來打去的鬼抓人遊戲」、「受害學生比較常當鬼」、「今天被害人因請假而不在，我們就會只玩跑來跑去的遊戲，不會抓別人」、「遊戲是要用拍打、拳頭、腳踢都可以，打的位置包含肚子和後背，遇到哪裡就打哪裡」等語。

另外，根據監視器畫面，法院認定5名同學分別徒手毆打被害人的胸口、腳踹肩膀、出拳毆打臉部、環抱脖子、拉扯外套、拖行、推拉、抓手，並於聽到上課鐘聲響起，仍故意抱住對方大腿，讓被害人重心不穩跌倒。

法院認為，5名同學參與遊戲輪流攻擊，力道不輕，已逾越合理遊玩遊戲的界線，其實是集體故意欺負、戲弄受害學生，使被害人處於具有敵意、不友善的環境，自然屬於霸凌行為。

判決指出，縱使受害學生及父母接受道歉，也只能代表知悉5人有道歉之意，但不代表拋棄民事請求權，且受害學生被診斷出焦慮情緒，認定5人霸凌已侵害對方的身體、健康權。

法院審酌6人本是同學、朋友，理應和睦相處，珍惜彼此情誼，卻逾越合理遊玩遊戲的界線、霸凌受害學生，對身心發展影響甚鉅，另受害學生的父母面對此情，必須隨時予以協助、扶持、輔導，避免小孩的身心狀況、社交關係產生偏差，痛苦程度非輕。

法院考量5人案發時剛接受初等教育，進入校園生活時間不長，對於人與人的相處方式尚在學習階段，也在摸索社交互動的分際，認為5人及父母應連帶賠償受害學生25萬元、父母各2萬5000元，總計30萬元。