台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

台中七期豪宅前年驚傳虐殺致死案，劉姓男子從事博弈和許姓助理因財務糾紛，夥同另名劉姓友人、石姓助理凶殘虐死他；台中地院今開庭，石自稱見許冰冷，就用國小學過的CPR急救，劉有拿老虎鉗狠拔許門牙，但坦言「太可怕了」、「我不敢看」但有聽見許慘叫聲。

檢方起訴指出，劉前年10月18日在七期豪宅內，與劉姓友人、石姓助理及林姓少年，強脫許衣褲，拿鋁製球棒、榔頭及尖刀攻擊，還逼用毒品、持老虎鉗拔牙，涉嫌活活虐死對方。

台中地院今下午訊問石男，他表示案發前幾天才剛面試，要去劉男市政路處所從事博弈，並談好月薪3萬元，上工前就提前住進去，包括劉等人都持續吸食K他命、毒品咖啡包，覺得劉已經呈現俗稱「很ㄎ一尢」的狀態，但不知該怎麼解釋其行徑。

石男說，許男因傳播小姐的錢、當車手去拼另名劉男的詐款等糾紛，劉原本想解雇他，但許堅持不走，並索討剩餘的薪水，雙方這才發生口角吵起來，劉逼許在陽台並發毒誓，但許男拒絕才衍生出後續肢體衝突。

石並解釋，所謂「拼錢」是類似黑吃黑概念，因許男從事詐騙當車手，有做到另名劉男的線，其中有700萬詐款沒上繳。

石還說，劉動手前交代「重點部位不要打，不然人會死掉」，當時怕許男叫聲吵到鄰居，劉才命他們對許用電線、膠袋綑綁手腳並從陽台拖進廚房毆打，自己有在廚房對許潑辣椒醬，因許衣物被脫掉，許還主動要求他「再多潑一點」身體才會熱起來。

他還說，眾人持續對許男毆打長達8、9個小時，過程中怕繼續打下去會出事，他曾試圖阻止劉男但沒成功，隔天一早9點多見許怪怪的、身體冰冷一動也不動，他就幫他CPR、嘴對嘴人工呼吸，劉也用電腦查急救方式。

公訴檢察官殷節問，為何當下不直接報案，而是拖延到晚上？石坦言「他害怕、緊張」、「怕許男死掉」，殷節再問，法醫鑑定發現死者身上並無明顯急救痕跡，對此有何意見？石則說「我們真的有救」，並稱從早CPR到晚上，他國小有學過CPR等語。

對此，2名劉男都對石男證詞有意見，各自質疑700萬元拼錢一事真實與否、以及毆打許的過程。

審判長高增泓也問到，許男門牙有斷裂是否劉所為？石表示劉有拿老虎鉗去拔許牙齒，但記得沒有整顆拔起來可能有斷裂，高再問「你在旁邊怎麼會沒看到？」石坦言「太可怕了」、「我不敢看」，但有聽到許慘叫聲。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885