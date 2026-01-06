「我有幫加油」男擅自開走鄰居小貨車遭控偷竊 法院1理由判無罪

彰化縣鄭姓男子今年未經鄰居同意，兩次逕自開走使用，事後停回原位，車主報警，警詢後依竊盜罪嫌移送鄭男。彰化地方法院審結，認為鄭男開走車子，用完還加油才歸還，行為屬於「使用竊盜」，主觀上沒據為己有的意圖，判決無罪。

判決書指出，鄭男今年6月間兩度竊得洪姓鄰人小貨車供己使用，先後載廢鐵前往販賣、載微型電動車，第二次開走被洪男發現車子遭竊而報警，警方調閱監視錄影畫面發現鄭男涉嫌重大，並在小貨車平日停放處尋獲車子。

鄭男坦承開走小貨車，均駕駛完畢後回原處停放，否認有何竊盜犯行，辯稱「我只是為了載自己家裡的東西才開這輛車，只是單純使用，開完還有放回去，也沒偷汽油，開車時那台車快沒油了，我還有幫他加油」等語。

地院審酌，鄭男事後均主動歸還車子，非據聞有人報案為免犯行遭查獲始行歸還，又歸還地點亦為這輛車原本停放位置，並無車主難以重新取得支配的情形，又認為鄭男目的是暫時使用以供代步，非直接竊取汽油本身，認為無從認定鄭男有偷車、偷油的意圖。