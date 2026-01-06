快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

毒駕害命「驗尿偷加水」還落跑判8年 求高院交保扯出「弟弟也被通緝」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

有毒品前科的貨車司機黃志豪，2025年2月中旬施用安非他命後毒駕上路，於新北市新莊區化成路、中原東路口追撞停等紅燈的機車，李姓騎士不治。黃事後自首，但新北地方法院國民法官庭認為黃當下不僅拒絕驗尿，還在尿中加水試圖稀釋毒物反應，難認悔悟而不予減刑，依毒駕致死罪判他8年徒刑。案經上訴，因羈押期將屆，台灣高等法院今開訊問庭，律師認為黃無資力逃亡，請求交保、限制住居，檢察官則建請續押。

黃在案發前2日、去年2月16日0點吸毒，無視自身精神狀況仍毒駕，同年月18日清晨4點48分，黃的小貨車沿化成路往中原東路方向行駛，行經化成路、中原東路路口時，高速追撞騎李姓機車騎士。

國民法官庭認為，黃雖主動向警方坦承肇事，符合自首要件，但他案發後一度拒絕驗尿，甚至在同意採尿後，又企圖在尿液中加水，不是真心悔悟，決議不減刑。此外，國民法官庭也認為黃早有施用毒品前科，卻依然毒駕上路，雖在審理中坦承犯行，然未積極與死者家屬和解，因此判他8年刑。

羈押中的黃志豪因羈押期限於1月21日屆滿，高院今開訊問庭，對於是否延長羈押，黃全交由律師回答。

律師表示，黃之前被通緝，是因為沒有收到公文書，並非刻意躲避，他至今被羈押了11個月，也沒有任何資力可以逃亡，應改予限制住居，即可確保日後順利審判。

法官詢問黃志豪的家庭狀況，意外發現連黃的弟弟也被通緝、不知所蹤。黃說，父母年逾七旬，現在只能「吃老本」，法官詢問是否需要引介社會局幫忙？黃則婉拒說「父母愛面子、會生氣」。

因黃過去有逃亡事實而遭羈押，一審又被重判，高檢署公訴檢察官認為羈押原因仍存在，建請法院繼續羈押。是否續押，待合議庭評議。

黃被押解回看守所時，面對媒體詢問「為什麼在尿中加水？」，黃答稱「忘記了」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

有毒品前科的貨車司機黃志豪，2025年2月中旬施用安非他命後毒駕上路，於新北市新莊區化成路、中原東路口追撞停等紅燈的機車，李姓騎士不治，案件現由台灣高等法院審理中。記者王宏舜／攝影
有毒品前科的貨車司機黃志豪，2025年2月中旬施用安非他命後毒駕上路，於新北市新莊區化成路、中原東路口追撞停等紅燈的機車，李姓騎士不治，案件現由台灣高等法院審理中。記者王宏舜／攝影

國民法官 毒駕

延伸閱讀

馬來西亞人借觀光來台當車手 竹警逮5嫌均羈押

三峽男凌晨毒駕街頭蛇行 警及時逮捕送辦再祭重罰

憲法法庭今作出「115年憲判字第1號」判決 仍由5大法官評議、3人缺席

國民法官案高院首度發回地院 吸喪屍煙彈毒駕撞死三重警「重複評價」

相關新聞

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

台中七期豪宅前年驚傳虐殺致死案，劉姓男子從事博弈和許姓助理因財務糾紛，夥同另名劉姓友人、石姓助理凶殘虐死他；台中地院今開...

台中警友站前副站長虐死人 高大成揭細節：施暴者享受死者哀號聲

台中七期豪宅前年驚傳虐殺致死案，曾任警友站副站長的劉姓男子被控和2同夥拿鐵鎚猛敲許姓助理，還用老虎鉗拔牙等凶殘手段虐死對...

北市國小霸凌！媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

台北市某國小一年級學生遭5名同學以玩「鬼抓人」遊戲毆打、腳踹霸凌，回家做惡夢、說出「痛要忍住，因為這是在演戲」等異常言語...

「我有幫加油」男擅自開走鄰居小貨車遭控偷竊 法院1理由判無罪

彰化縣鄭姓男子今年未經鄰居同意，兩次逕自開走使用，事後停回原位，車主報警，警詢後依竊盜罪嫌移送鄭男。彰化地方法院審結，認...

鄭文燦涉貪勘驗再槓上！辯方轟洗筆錄弱化有利證詞 檢反擊「洗印象」

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院今勘驗會計黃芷蓁偵訊筆錄，辯方指筆錄與原意多處明顯落差，有利被告證詞遭弱...

立德電子前總經理私下賣股吞上億 檢調搜索約談10人

立德電子（3058）時任總經理包姓男子與吳姓財務主管涉未經公司程序，2023、2024年間賣掉公司持有的未上市櫃股票50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。