毒駕害命「驗尿偷加水」還落跑判8年 求高院交保扯出「弟弟也被通緝」

有毒品前科的貨車司機黃志豪，2025年2月中旬施用安非他命後毒駕上路，於新北市新莊區化成路、中原東路口追撞停等紅燈的機車，李姓騎士不治。黃事後自首，但新北地方法院國民法官庭認為黃當下不僅拒絕驗尿，還在尿中加水試圖稀釋毒物反應，難認悔悟而不予減刑，依毒駕致死罪判他8年徒刑。案經上訴，因羈押期將屆，台灣高等法院今開訊問庭，律師認為黃無資力逃亡，請求交保、限制住居，檢察官則建請續押。

黃在案發前2日、去年2月16日0點吸毒，無視自身精神狀況仍毒駕，同年月18日清晨4點48分，黃的小貨車沿化成路往中原東路方向行駛，行經化成路、中原東路路口時，高速追撞騎李姓機車騎士。

國民法官庭認為，黃雖主動向警方坦承肇事，符合自首要件，但他案發後一度拒絕驗尿，甚至在同意採尿後，又企圖在尿液中加水，不是真心悔悟，決議不減刑。此外，國民法官庭也認為黃早有施用毒品前科，卻依然毒駕上路，雖在審理中坦承犯行，然未積極與死者家屬和解，因此判他8年刑。

羈押中的黃志豪因羈押期限於1月21日屆滿，高院今開訊問庭，對於是否延長羈押，黃全交由律師回答。

律師表示，黃之前被通緝，是因為沒有收到公文書，並非刻意躲避，他至今被羈押了11個月，也沒有任何資力可以逃亡，應改予限制住居，即可確保日後順利審判。

法官詢問黃志豪的家庭狀況，意外發現連黃的弟弟也被通緝、不知所蹤。黃說，父母年逾七旬，現在只能「吃老本」，法官詢問是否需要引介社會局幫忙？黃則婉拒說「父母愛面子、會生氣」。

因黃過去有逃亡事實而遭羈押，一審又被重判，高檢署公訴檢察官認為羈押原因仍存在，建請法院繼續羈押。是否續押，待合議庭評議。

黃被押解回看守所時，面對媒體詢問「為什麼在尿中加水？」，黃答稱「忘記了」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885