聽新聞
0:00 / 0:00

北捷三民高中站出口大喊「我有槍」還打傷警 男子犯3罪遭起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名邱姓男子上月20日於捷運蘆洲線三民高中站出口，當眾大喊「我有槍！」造成往來民眾恐慌，又涉嫌攻擊到場員警成傷。新北地檢署今偵結，依刑法恐嚇公眾、妨害公務及傷害3罪起訴邱男。

據了解，35歲邱男疑因精神相關疾病急性發作而犯案，當時檢方複訊後，認為他犯嫌重大且有再犯之虞，以預防性羈押向法院聲押獲准。

去年12月20日上午約10點，邱男突然現身捷運三民高中站，大喊「我有槍！」並立刻朝捷運2號出口移動，時值1219無差別攻擊事件剛發生，此舉立刻引發民眾恐慌。

所幸邱男行蹤隨即遭附近巡邏警力發現，立刻上前盤查及制止，當下邱男情緒顯得相當激動堅不配合，過程中並試圖攻擊員警，造成1警手部輕微受傷，所幸並無大礙。

新北市一名邱姓男子上月20日於捷運蘆洲線三民高中站出口大喊「我有槍！」造成往來民眾恐慌，又涉嫌攻擊到場員警，新北地檢署今依刑法恐嚇公眾、妨害公務及傷害3罪起訴。記者林昭彰／翻攝
新北市一名邱姓男子上月20日於捷運蘆洲線三民高中站出口大喊「我有槍！」造成往來民眾恐慌，又涉嫌攻擊到場員警，新北地檢署今依刑法恐嚇公眾、妨害公務及傷害3罪起訴。記者林昭彰／翻攝

捷運 恐慌 妨害公務 恐嚇

延伸閱讀

捷運南北線敗部復活 新北先推中和公館線年中送交通部審議

影／捷運中和到公館設4站 侯友宜：重要黃金路線

新北捷運「七線齊發」 進入軌道建設黃金期 2025汐東線、基捷先期動工 2026迎三鶯線通車

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

相關新聞

拍桌咆哮護理師 法院：表意自由不罰

劉姓男子三年前不滿護理師替母親打點滴滴速過快，咆哮「你是什麼心態啊」、「走了還在那邊靠背」等語，時間達十多分鐘，並拍打護...

辱罵非醫療暴力 北榮院長：不以為然

劉姓男子三年前在醫院護理站咆哮、拍桌，法院認定未違反醫療法；事件發生在台北榮總，院長陳威明昨表示，病人家屬對於護理人員態...

鄭文燦案律師轟「洗筆錄」 檢反批洗印象

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地院昨勘驗會計黃芷蓁偵訊筆錄，律師指筆錄與原意多處落差，有利證詞遭弱化，質...

警官與竹縣議員「搶女人」傳訊索千萬 開庭落淚：做出幼稚的事

台南市警局前秘書室主任莊武能因婚外情糾紛，傳訊息勒索新竹縣張姓議員1千萬，警方開槍逮捕時涉衝撞員警，檢方依恐嚇取財等罪起...

立德電子前總座處分資產涉A走上億資金 北檢漏夜偵訊 財務長交保

上市企業立德電子時任總經理包效禹與財務主管吳敏娟，被控未經董事會決議，賣掉公司持有未上市櫃股票給萊力國際商務公司，由於處...

5童玩遊戲打同學 父母判賠30萬

台北市某國小一年級學生遭五名同學以玩「鬼抓人」遊戲為由，毆打、腳踹霸凌，母親到校親眼見到小孩被從背後架住、狂毆肚子，提告...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。