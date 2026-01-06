聽新聞
0:00 / 0:00
北捷三民高中站出口大喊「我有槍」還打傷警 男子犯3罪遭起訴
新北市一名邱姓男子上月20日於捷運蘆洲線三民高中站出口，當眾大喊「我有槍！」造成往來民眾恐慌，又涉嫌攻擊到場員警成傷。新北地檢署今偵結，依刑法恐嚇公眾、妨害公務及傷害3罪起訴邱男。
據了解，35歲邱男疑因精神相關疾病急性發作而犯案，當時檢方複訊後，認為他犯嫌重大且有再犯之虞，以預防性羈押向法院聲押獲准。
去年12月20日上午約10點，邱男突然現身捷運三民高中站，大喊「我有槍！」並立刻朝捷運2號出口移動，時值1219無差別攻擊事件剛發生，此舉立刻引發民眾恐慌。
所幸邱男行蹤隨即遭附近巡邏警力發現，立刻上前盤查及制止，當下邱男情緒顯得相當激動堅不配合，過程中並試圖攻擊員警，造成1警手部輕微受傷，所幸並無大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言