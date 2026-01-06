張兆志直播護前妻挨告 損害賠償今開庭確認證據下月再續辯

藝人張兆志去年上網直播指前妻多年好友陳姓夫婦抹黑霸凌，陳姓夫婦被起底並受網路流言攻擊，憤而提告張妨害名譽等罪並提起民事損害賠償訴訟，士林地院民事庭今開庭進行言詞辯論，雙方由律師出庭，法院要求補齊證據後，預告下月續行辯論。

據悉，張兆志去年4月間多次在直播時提及前妻許允樂遭黑粉抹黑霸凌，身心俱疲，並指黑粉身分就是張的多年好友、華岡藝校陳姓學弟夫妻檔，還揭露雙方在餐廳「巧遇」經過等。

陳姓夫婦認為，張所指與事實不符，另「跟拍」2人影像在網上揭露，已對張提告妨害名譽、妨害自由、違反跟蹤騷擾法、個資法等罪；夫妻倆非公眾人物，突遭公然批評及網路攻擊，對日常生活及心理造成極大困擾與壓力。

陳姓夫婦另對張提起民事損害賠償訴訟並聲請假處分，要求張移除去年4月6日、7日、14日共3段影片，法院裁定陳以38萬元擔保後，在官司確定前，禁止張「重新發布」去年4月6日的跟拍影片。