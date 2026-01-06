吳子嘉爆內幕具狀至竹檢控告圖利 陳見賢競辦斥抹黑、依法追責

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

「美麗島電子報」董事長吳子嘉昨天直播大爆料，指竹縣副縣長陳見賢有風飛砂幫背景，且任重畫委員會主委時就「新豐光星自辦市地重畫區計畫修正案」涉嫌圖利特定對象，他已向新竹地檢署告發。對此，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙說，吳子嘉的言論並非事實，已對陳見賢名譽造成損害，且逾越合理評論範圍，涉嫌誹謗、公然侮辱，已委由律師全權處理，絕不姑息。

田芮熙說，外界刻意炒作「新豐鄉重畫區」相關議題，陳見賢競辦鄭重澄清，該案係新竹縣政府依既有法定程序所進行的正常行政作為，全程具備明確法源依據，並符合完整行政程序。陳見賢是在職權範圍內，以縣府機關代表身分依法履行公務，絕無任何不法。任何刻意扭曲、混淆視聽的指控，均屬惡意抹黑。

田芮熙表示，正值新竹縣長國民黨提名協調關鍵時刻，嚴正呼籲相關政治人物及團體，停止將黨內同志視為敵人、仇人，停止以潑髒水、抹黑攻擊作為競逐手段。企圖藉由打壓他人、製造對立來成就自身，既不光明，也不正當，更嚴重傷害國民黨黨內民主與團結。

田芮熙也說，已發現特定政治人物支持者群組及相關社群平台中，明顯刻意散布未經查證、甚至明知不實內容，進行指控、影射與人格抹黑，此類行為更明顯構成「惡意造謠」。此外，少數特定媒體未進行查證及平衡報導，片面引述不實論述，嚴重破壞公共討論秩序，亦非言論自由所能容許。相關不當言論與行為均已完整蒐證，本方已立即進行法律行動。

田芮熙重申，尊重憲法所保障的言論自由，但言論自由從來不是造謠、抹黑、毀謗他人，或進行政治鬥爭的保護傘。對於任何不實指控與人格攻擊行為，必將依法究責，透過司法程序還原事實真相，捍衛公務人員之清白與尊嚴。

陳見賢競選辦公室發言人田芮熙說，吳子嘉的言論並非事實，已對陳見賢名譽造成損害。 圖／取自陳見賢臉書
陳見賢競選辦公室發言人田芮熙說，吳子嘉的言論並非事實，已對陳見賢名譽造成損害。 圖／取自陳見賢臉書

陳見賢 新竹 言論自由

