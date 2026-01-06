聽新聞
影／北市萬華3家養生館屢被查獲性交易 正俗專案斷水斷電
警方在台北市萬華區內江街、康定路及萬大路，屢次查獲3家養生館從事性交易，昨會同市政府人員前往斷水斷電。萬華警分局表示，業者無視法規持續挑戰公權力，市府展現鐵腕手段，希望對心存僥倖不法業者達震懾效果。
3間養生館屢被檢舉，萬華分局前往查獲有女按摩師與男客性交易，分別依法裁罰、移送行為人及業者，將業者報送市府都市發展局，依都市計畫法裁處罰鍰並勒令停止違規使用，列為「正俗專案」執行對象2年。
業者更換招牌規避，持續經營性交易，警方去年9月、10月及12月分別持搜索票突襲查緝，再度查獲性交易，除依法裁罰、移送，報送都發局裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。警方昨下午2時許會同建築管理工程處、台灣自來水公司、台灣電力公司人員，前往3家養生館執行斷水斷電。
萬華分局表示，持續查緝色情場所，絕不允許業者以身試法，市府團隊將通力合作，精進作法提升查報效率，維護社會風氣與治安秩序，營造市民健康安全生活環境。
