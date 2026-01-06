中壢卡拉OK掩護天九牌賭場 賭客見警突襲躲冰箱逮28人

中壢警分局日前接獲情資，發現具有幫派背景的56歲江姓男子，疑似於中壢區中原路以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利。中壢警方昨晚持搜索票破獲賭場，逮捕包含負責人在內共28人，分別依刑法賭博罪及社會秩序維護法偵辦。

中壢警分局表示，日前由偵查隊、督察組及中壢、普仁、仁愛派出所共組專案小組，以優勢警力於昨晚8時許，持搜索票前往查緝，警方在現場以破壞剪攻入，查獲賭場56歲現場負責人江男、41歲工作人員何男、59歲卡拉OK負責人邱男及男、女賭客25人，共28人，並當場查扣賭資新台幣近7萬元、天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。

查緝過程中，警方發現部分賭客見情勢不對四散躲藏，其中一名賭客竟躲進廚房最深處，企圖利用冰箱與瓦斯桶遮掩身形，試圖「就地隱形」躲避查緝，但仍被員警揪出。

全案警詢後，江男、何男及邱男依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦，其餘25名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。