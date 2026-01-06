快訊

台南男大生跟蹤心儀女同學返家...身體碰觸性騷擾 追不到嗆「性侵你」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市何姓男大生想追求女同學，竟跟蹤對方回到住家大樓地下室，還趁機用自己身體上半身正面碰觸女生身體上半身性騷擾，在學校遇到時再故技重施；何不滿女生不理他，再傳訊恐嚇要打給對方爸爸說「我性侵你女兒、跟我出來講」，台南地院將何判刑5月。可上訴。

判決指出，台南市何姓男大生想要追求女同學，前年9月23日下午5時許，竟從學校跟蹤女生返回住家大樓地下室，女生發現何突然出現，心生畏怖，想要立即離開現場；何追上用手搭上女生肩膀，往其身上緊靠，使女生上半身身體及胸部、腹部正面觸碰何上半身身體正面。

同年10月9日9時10分許，何在學校操場堵到女生，再用同一手法，讓自己上半身身體正面碰觸女生上半身身體；同年10月11日，何以通訊軟體LINE傳送追求女生文字訊息，並多次撥打LINE電話，更傳送「對不起了我要放狠話」、「如果真要我說你老爸說 我性侵你女兒」。

何恐嚇「我在你家樓下 跟我出來講 給你兩個選擇 第一個出來說 第二個回訊息 如果不會回或不出來 我就你跟我都沒臉見人」等文字訊息，女生觀看後心生畏懼，日常生活與社會活動已嚴重受何影響，報警處理。檢方偵訊時，何承認犯行，檢察官提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院認定，何姓男大生觸犯跟蹤騷擾防制法跟蹤騷擾罪、性騷擾防治法性騷擾罪、刑法嚇危害安全罪；何追求女同學過程中，理應謹守分際，充分尊重意願，卻反覆、持續無視女生意願，跟蹤至其住家地下室，不斷傳送追求訊息及撥打電話，甚而傳送恐嚇訊息。

法院審酌，何致被害人心生畏怖、不勝其擾，又乘對方不及抗拒而性騷擾，使被害人身心均受嚴重傷害，所為實應予非難；且在檢察官聲請簡易判決處刑後，仍不斷跟蹤騷擾及恐嚇被害人，考量犯後承認犯行、犯罪動機、手段，性騷擾罪判刑2月、恐嚇罪判刑4月，應執行徒刑5月。

台南市何姓男大生想追求女同學，竟跟蹤對方回到住家大樓地下室，還趁機用自己身體上半身正面碰觸女生身體上半身性騷擾，並傳恐嚇簡訊。本報資料照片
台南市何姓男大生想追求女同學，竟跟蹤對方回到住家大樓地下室，還趁機用自己身體上半身正面碰觸女生身體上半身性騷擾，並傳恐嚇簡訊。本報資料照片

女生 性騷擾 恐嚇

