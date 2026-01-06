快訊

群眾聲援柯文哲北檢外靜坐抗議 民眾黨幹部林昭印被控首謀不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲去年12月26日涉京華城案起訴移審法院，民眾在北檢外「聲援」至12月27日凌晨4時許，時任民眾黨組織發展部副主任林昭印涉違反集會遊行法首謀者違法不解散罪嫌。北檢今偵結，現有事證無從認定林在場位居領導地位，給予不起訴處分。

林被控涉為首謀號召群眾持布條、旗幟至北檢，以聲援柯文哲為由舉行集會，帶領群眾靜坐表達訴求。北市警局中正一分局長從12月26日下午6點22分至隔日凌晨1時許，舉牌警告、命令解散、制止等，共計5次，直指27日凌晨4點25分許林和群眾全數離去。

林稱，當天是等待法院就柯文哲延押案的審理結果，群眾自發性前往地檢署聲援柯文哲，群眾不是他召集來的，他沒辦法帶領群眾離開。

檢方追查，群眾從12月26日中午開始聚集，林在下午4時許加入群眾，下午5時許群眾突然移轉制北檢前的集會遊行禁制區，此案周遭、捷運站監視器影像已過保存期限，無法提供民眾黨組織發展部吳姓組長率眾、下屬林加入群眾後具有領導地位的影像；另也未發現林有號召群眾的社群貼文，未有影像顯示林在現場發言或指揮等行為。

檢方認為，林有安撫、制止民眾推擠的行為，後續民眾以和平方式進入禁制區，難認林有試圖引導群眾與警方衝撞，全案查無證據認有事前召集群眾，現有事證也無認定林在現場於領導地位，難認為首謀，給予不起訴處分。

逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議。圖／本報資料照片
逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議。圖／本報資料照片

