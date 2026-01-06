女律師林沄蓁控呂秋遠逼墮胎、離職...提告求償150萬 法院定1/30宣判

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女向呂及呂經營的宇達經貿法律事務所求償150萬元，台北地方法院今言詞辯論終結，定1月30日上午9點半宣判。

林沄蓁庭後受訪指出，訴訟至今呂秋遠沒有私下來接觸、洽談，甚至兩人從她「被離職」的那一天就沒有見過面，呂秋遠也沒有支付過家人的費用，「一毛都沒有」。

法院開庭時，法官先諭知關於林沄蓁聲請調查勞動基準法、勞動契約適用問題，屬於法院職權，且依現在卷證已可獲致心證而沒有調查必要，隨後諭知開始言詞辯論。

林沄蓁認為，雙方2023年2月20日面試成立的勞動關係屬於不定期契約，不因同年6月12日實務訓練完成後而消失；她因拒絕在同年8月2日下午2時前往診所墮胎，而被呂秋遠強迫離職，並非因為實務訓練時數完成而契約消滅。

林沄蓁主張，呂秋遠當時說「你等到2點診所開了，該做的事做一做」、「我會跟張姐說。我會讓你請假，你要愛請多久就請多久」，可見若她依照指示前往診所墮胎，則雙方僱傭關係持續。

另外，呂秋遠也曾說「妳真的確定要生下來了，好吧，那就離職吧」、「我不可能跟孩子的媽共事啊」，可見她若不墮胎，呂秋遠就拒絕她繼續任職、強迫她離職，她是否墮胎與能否繼續在呂秋遠的事務所任職，兩者之間有高度關聯。再者，呂秋遠無法提出書面勞動契約、她完整出勤及加班紀錄，顯然沒有計算實務訓練的時數。

林沄蓁認為自己拒絕墮胎而被違法解雇，導致她孕中頓失經濟來源，身心靈遭受重大壓力，又呂秋遠自訴訟起訴以來辯詞自相矛盾、延滯審理程序，造成她精神上痛苦隨訴訟延長持續加深加廣，請求150萬元精神上損害賠償有所依據。

呂秋遠委任律師則指出，因林沄蓁在面試前曾有抱怨，因此延長實習時間，她在事務所實習期間是3月1日至7月31日，案發時契約時效已消滅，且6月12日之後也是以實習律師身分出庭等，認為她多提供勞務的部分，也不應該視為不定期勞動契約。庭末，法官諭知本案言詞辯論程序終結，定1月30日上午9點29分宣判。

林沄蓁與呂秋遠2023年交往並發生關係，而呂秋遠被控要求墮胎，不顧林女懷孕而逼迫離職。林沄蓁在小孩出生之後，提請求認領子女訴訟，法院裁定指出，呂秋遠已經認領小孩並登記戶籍，因此駁回林女之訴。