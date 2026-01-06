快訊

作家朱天文談侯孝賢失智後近況 揭2016年「出現病徵」一幕

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

聽新聞
0:00 / 0:00

女律師林沄蓁控呂秋遠逼墮胎、離職...提告求償150萬 法院定1/30宣判

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女向呂及呂經營的宇達經貿法律事務所求償150萬元，台北地方法院今言詞辯論終結，定1月30日上午9點半宣判。

林沄蓁庭後受訪指出，訴訟至今呂秋遠沒有私下來接觸、洽談，甚至兩人從她「被離職」的那一天就沒有見過面，呂秋遠也沒有支付過家人的費用，「一毛都沒有」。

法院開庭時，法官先諭知關於林沄蓁聲請調查勞動基準法、勞動契約適用問題，屬於法院職權，且依現在卷證已可獲致心證而沒有調查必要，隨後諭知開始言詞辯論。

林沄蓁認為，雙方2023年2月20日面試成立的勞動關係屬於不定期契約，不因同年6月12日實務訓練完成後而消失；她因拒絕在同年8月2日下午2時前往診所墮胎，而被呂秋遠強迫離職，並非因為實務訓練時數完成而契約消滅。

林沄蓁主張，呂秋遠當時說「你等到2點診所開了，該做的事做一做」、「我會跟張姐說。我會讓你請假，你要愛請多久就請多久」，可見若她依照指示前往診所墮胎，則雙方僱傭關係持續。

另外，呂秋遠也曾說「妳真的確定要生下來了，好吧，那就離職吧」、「我不可能跟孩子的媽共事啊」，可見她若不墮胎，呂秋遠就拒絕她繼續任職、強迫她離職，她是否墮胎與能否繼續在呂秋遠的事務所任職，兩者之間有高度關聯。再者，呂秋遠無法提出書面勞動契約、她完整出勤及加班紀錄，顯然沒有計算實務訓練的時數。

林沄蓁認為自己拒絕墮胎而被違法解雇，導致她孕中頓失經濟來源，身心靈遭受重大壓力，又呂秋遠自訴訟起訴以來辯詞自相矛盾、延滯審理程序，造成她精神上痛苦隨訴訟延長持續加深加廣，請求150萬元精神上損害賠償有所依據。

呂秋遠委任律師則指出，因林沄蓁在面試前曾有抱怨，因此延長實習時間，她在事務所實習期間是3月1日至7月31日，案發時契約時效已消滅，且6月12日之後也是以實習律師身分出庭等，認為她多提供勞務的部分，也不應該視為不定期勞動契約。庭末，法官諭知本案言詞辯論程序終結，定1月30日上午9點29分宣判。

林沄蓁與呂秋遠2023年交往並發生關係，而呂秋遠被控要求墮胎，不顧林女懷孕而逼迫離職。林沄蓁在小孩出生之後，提請求認領子女訴訟，法院裁定指出，呂秋遠已經認領小孩並登記戶籍，因此駁回林女之訴。

林沄蓁離職後向北市勞動局申訴呂秋遠的宇達法律事務所懷孕歧視，勞動局調查之後，依違反性別平等工作法開罰宇達30萬元，並公布名稱及負責人姓名。

女律師林沄蓁。記者林孟潔／攝影
女律師林沄蓁。記者林孟潔／攝影
女律師林沄蓁。記者林孟潔／攝影
女律師林沄蓁。記者林孟潔／攝影
律師呂秋遠。圖／取自呂秋遠臉書
律師呂秋遠。圖／取自呂秋遠臉書

呂秋遠 墮胎 離職

延伸閱讀

長照3.0上路迎缺工時代 照顧不離職成關鍵課題…家總倡長期照顧安排假

恭喜！戲劇女神嫁前排球國手 婚禮宣布懷孕、寶寶性別也曝光了

倪安東再婚3年再當爸！管罄曬「兩條線」公開懷孕喜訊：We are Pregnant！

台東跨年封神 他分析張惠妹做了這些事：不再只是煙火與數字

相關新聞

台南男大生跟蹤心儀女同學返家...身體碰觸性騷擾 追不到嗆「性侵你」

台南市何姓男大生想追求女同學，竟跟蹤對方回到住家大樓地下室，還趁機用自己身體上半身正面碰觸女生身體上半身性騷擾，在學校遇...

群眾聲援柯文哲北檢外靜坐抗議 民眾黨幹部林昭印被控首謀不起訴

民眾黨前主席柯文哲去年12月26日涉京華城案起訴移審法院，民眾在北檢外「聲援」至12月27日凌晨4時許，時任民眾黨組織發...

女律師林沄蓁控呂秋遠逼墮胎、離職...提告求償150萬 法院定1/30宣判

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女向呂及呂經營的宇達經貿法...

七期豪宅虐殺案...死者「血液竟浮著一層油」法醫也驚這情況少見

台中七期豪宅前年驚傳虐殺致死案，劉姓男子曾任警友站副站長，因和許姓助理因財務糾紛，涉嫌和2同夥拿鐵鎚猛敲、老虎鉗拔牙，凶...

中壢卡拉OK掩護天九牌賭場 賭客見警突襲躲冰箱逮28人

中壢警分局日前接獲情資，發現具有幫派背景的56歲江姓男子，疑似於中壢區中原路以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，...

京華城案「難以排除會離境」 黃景茂、邵琇珮延長限境8個月

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙案，共同被告台北市都發局前局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮限制出境、出海處分已屆期，台北地院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。