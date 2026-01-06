快訊

京華城案「難以排除會離境」 黃景茂、邵琇珮延長限境8個月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙案，共同被告台北市都發局前局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮限制出境、出海處分已屆期，台北地院合議庭審查，認2人有再境管必要，裁定邵女本月3日起、黃本月14日起延長限制出境、出海8月。

去年密集審理9個月「柯文哲案」，合議庭於2025年12月24辯論終結，訂今年3月26日一審宣判，本案共11名被告接受審判，黃景茂、邵琇珮與柯文哲共涉犯圖利罪，黃不認罪，邵女已認罪。

裁定書指出，邵琇珮、黃景茂經檢察官起訴後，法院分別裁定延長限制出境、出海8月，2人限制出境、出海期間即將屆滿，經審核相關卷證並給予2人陳述意見的機會後，依卷內證據2人仍涉犯圖利罪，且犯罪嫌疑重大。

裁定書說，邵琇珮、黃景茂所涉不是輕罪，如日後為有罪判決，仍有一定刑期，難以排除他們會視案件進程而離境以脫免追訴、處罰的可能，有相當理由認為2人有逃亡之虞，仍有限制出境、出海的原因。

合議庭審查認為，考量邵琇珮、黃景茂所涉案情節，再參酌檢察官、辯護人等意見，裁定2人都延長限制出境、出海8月。

台北市都發局前局長黃景茂。圖／聯合報系資料照片
台北市都發局前局長黃景茂。圖／聯合報系資料照片
台北市都委會前執秘邵琇珮。圖／聯合報系資料照片
台北市都委會前執秘邵琇珮。圖／聯合報系資料照片

限制出境 邵琇珮 柯文哲

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙案，共同被告台北市都發局前局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮限制出境、出海處分已屆期，台北地院...

