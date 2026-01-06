綠能工程遭圍堵被迫付400萬消災 嘉檢起訴東石鄉村長等5名男子

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉三家村蕭姓村長及張簡姓、王姓、蔡姓、柯姓村民等5人，被控藉口綠能工程噪音影響漁業，包圍工地恐嚇廠商索取回饋金400萬元；嘉檢偵結依恐嚇取財罪嫌提起公訴。

檢方起訴書指出，某綠能公司於三家村建置室內型漁電共生太陽光電系統工程，工程總預算約1億2000萬元。2023年11月至12月間，64歲蕭男等人多次前往工地，以工程噪音及震動造成漁業損失為由，涉嫌包圍施工機具並恐嚇工地主任與監工，迫使施工方停止工程。隨後，蕭男陪同綠能公司旗下子公司總經理協調，52歲張簡男、50歲王男及55歲柯男要求支付5%至6%回饋金，否則工程無法繼續。

2023年12月19日，51歲蔡男製作陳情書，由蕭男及村民簽名陳情至東石鄉公所，並於案場周邊掛抗議布條，造成工程延宕。最終，公司為避免損失，支付400萬元給王男等人，其中45萬元由蕭男以公司名義捐贈予慈善與地方協會，其餘由張簡、蔡及柯分配。

檢方認定，蕭男等人的行為涉刑法第346條第1項恐嚇取財罪嫌，犯罪所得已依法扣押。檢察官表示，雖曾調查涉嫌貪汙或組織犯罪，但證據不足，僅論恐嚇取財罪提起公訴。

假借噪音陳情真勒索400萬回饋金，東石蕭姓村長等5人恐嚇取財遭起訴。圖／本報資料照片
假借噪音陳情真勒索400萬回饋金，東石蕭姓村長等5人恐嚇取財遭起訴。圖／本報資料照片

