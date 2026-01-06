七期豪宅虐殺案...死者「血液竟浮著一層油」法醫也驚這情況少見

台中七期豪宅前年驚傳虐殺致死案，劉姓男子曾任警友站副站長，因和許姓助理因財務糾紛，涉嫌和2同夥拿鐵鎚猛敲、老虎鉗拔牙，凶殘狠虐死對方；台中地院今傳解剖法醫作證，其表示一剖開發現死者「血液竟浮著一層油」，過去案例少見，可見傷及皮下脂肪釀極嚴重肺脂肪栓塞等因致死。

劉男案發被起底，竟是台中市警局第六分局警友站的副站長，警方以劉男涉及重大刑案，嚴重違反警友會協助維護社會治安宗旨並將其除名。

檢方起訴指出，劉2024年10月18日在七期豪宅內與許因傳播小姐、報帳請款爭執，劉找另名劉姓友人、第一天上班的石姓助理及林姓少年，強脫許衣褲，拿鋁製球棒、皮帶、榔頭、六角鈑手，尖刀攻擊，用噴槍型打火機灼燒，強逼許服用毒品咖啡包，甚至持老虎鉗拔牙，並潑酒、辣椒醬。

劉等擔心許姓助理哀號聲過大引起鄰居注意，又用電線、膠袋綑綁手腳拖進廚房繼續施暴，隔天一早9點發現他失去意識，救護車抵達前就許就經失去呼吸心跳送醫不治；檢方依凌虐致死等罪嫌起訴劉等3人；林姓少年由少年法庭調查。

台中地院今上午傳鑑定人法醫曾柏元作證，曾表示他2007年至法務部法醫研究所任職至今，解剖鑑定約2900件，本案死者傷勢相當多，遍布全身，大概可能傷勢樣態區分成幾類。

曾指出，死者頭部、雙眼兩側、四肢及背部，有發現弧形、半圓形或是原型傷痕，內部還有格點紋路的挫傷，符合鐵鎚鈍面擊打痕跡，另在他左手臂也取出2顆彈丸；左傷、右腰各發現2處、1處香菸燒燙傷。

曾也說，死者左手肘還有短、淺的銳器穿刺傷，可能是鐵鎚另一端尖銳處造成，另背部有多處平行軌道瘀傷，符合鋁棒攻擊所致，至於雙膝、小腿的深度穿刺傷則不確定成因。

曾特別提到，解剖時即發現死者血液「浮著一層油」，他直言是少見的狀況，判斷是皮下脂肪遭破壞後流入血液中，油再被帶入心臟打入肺部，導致肺部細小微血管被油堵塞，無法帶入氧氣呼吸，才造成嚴重的肺部脂肪栓塞。

另外解剖切開死者背部至臀部，發現大面積肌肉損傷造成橫紋肌溶解，頭部也有腦震盪、外傷性神經軸索損傷，且其呼吸道還有褐色物，與胃部殘留物相符，應是嘔吐、嗆到釀缺氧窒息，最後在血液中還發現有高濃度的毒品「喵喵。」

公訴檢察官林岳賢詢問，關於死者傷勢程度嚴重程度為何，曾柏元解釋，經切片發現死者肺空泡「幾乎全是脂肪」，肺部脂肪栓塞嚴重程度達到9至10分，另後背、腰大面積皮下軟組織損傷，橫紋肌溶解程度也有8至9分，至於外傷性神經軸索損傷為5至6分，以上均可能致死。

劉男提問，若死者僅有陰莖2公分傷勢對死亡有何影響？曾回應，應不致死。曾再接著問，若死者體內有辣椒、或辣椒已進入體內5天以上，是否可能因消化導致鑑定報告模糊不清？

審判長高增泓要求劉男提問明確，直言「你的問題怎麼這麼複雜」要求他先建立1事實，劉再問，若死者吸入辣椒是否可能死亡？曾表示，若量多可能窒息，但死者體內、氣管均未發現，僅在左腿外傷有採集到辣椒皮、辣椒籽等物。