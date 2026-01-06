抗拒男友霸王硬上弓 她持剪傷人被起訴 法官：為防性侵正當防衛判無罪

1名女子拒絕楊姓同居男友求歡起衝突，女子咬傷男友手指，並揮舞剪刀傷人。楊男告女友傷害，檢方指女子持傷人時，楊男攻擊行為（性侵未遂）已告一段落，依傷害罪嫌起訴。法官指檢方未考量，女子隨時可能再遭侵害的危險情境，認定女子為正當防衛，判她無罪。

判決指出，這名女子與楊男在基隆市同居，去年4月20日凌晨2時許，楊男向女友求歡遭拒，「霸王硬上弓」時女友抵抗，他一怒之下啃咬女友左臉顴骨、毆打女友左臉。

女子事後提告，檢方偵查後，依涉犯強制性交未遂罪起訴楊男。基隆地方法院審理後，判楊男有期徒刑2年，全案上訴台灣等高法院審理中。

同日凌晨近4時，這名女子與楊男又發生口角，女子用牙齒咬傷楊男的右手中指，又持剪刀揮舞，造成楊男頸肩部、胸腹部及四肢受傷。楊男事後也報警，控告女友涉嫌傷害罪。

楊男在警詢時指出，當晚向女友求歡，女友拒絕，只好外出到超商買啤酒回家喝。原本躺在床上的女友，突然用後腦勺撞床頭櫃，他過去抓住她的手阻止她自傷，但女友誤以為他要攻擊她，兩人開始爭吵，然後女友咬他，還從桌上拿剪刀刺他，過程中他僅設法推開她，沒有還手。

檢察官偵查時，女子坦承認當晚兩人發生肢體衝突時，有拿剪刀亂揮造成楊男受傷，但辯稱當時楊男要性侵她，為防自己被侵害，不得不與男友發生衝突，並持剪刀自衛。

檢察官認為，女子持剪刀攻擊楊男時，楊男求歡不成並攻擊她的行為已過一段落。雙方後來又因一言不合相互攻擊，造成楊男受傷，難認女子持剪刀攻擊楊男是出於自衛，依涉嫌傷害罪起訴這名女子。

法官審理後指出，女在深夜且僅與楊男單獨相處的環境，猝遭楊男強制性交未遂，因門戶關閉，外人無法擅入，求援也難獲得即時救助。女子處於孤立無援情狀下，辯稱對楊男抵抗行為是自我防衛，應屬可信。

法官說，檢察官稱楊男求歡不成的攻擊行為已告一段落，但當時女子仍處在難以求援的窘境中，楊男性慾仍未得到滿足，女子如何能確信楊男不再有強制性交犯行？質疑檢方指楊男性侵行為已告一段落的說法，欠缺說服力。