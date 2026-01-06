快訊

抗拒男友霸王硬上弓 她持剪傷人被起訴 法官：為防性侵正當防衛判無罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

1名女子拒絕楊姓同居男友求歡起衝突，女子咬傷男友手指，並揮舞剪刀傷人。楊男告女友傷害，檢方指女子持傷人時，楊男攻擊行為（性侵未遂）已告一段落，依傷害罪嫌起訴。法官指檢方未考量，女子隨時可能再遭侵害的危險情境，認定女子為正當防衛，判她無罪。

判決指出，這名女子與楊男在基隆市同居，去年4月20日凌晨2時許，楊男向女友求歡遭拒，「霸王硬上弓」時女友抵抗，他一怒之下啃咬女友左臉顴骨、毆打女友左臉。

女子事後提告，檢方偵查後，依涉犯強制性交未遂罪起訴楊男。基隆地方法院審理後，判楊男有期徒刑2年，全案上訴台灣等高法院審理中。

同日凌晨近4時，這名女子與楊男又發生口角，女子用牙齒咬傷楊男的右手中指，又持剪刀揮舞，造成楊男頸肩部、胸腹部及四肢受傷。楊男事後也報警，控告女友涉嫌傷害罪。

楊男在警詢時指出，當晚向女友求歡，女友拒絕，只好外出到超商買啤酒回家喝。原本躺在床上的女友，突然用後腦勺撞床頭櫃，他過去抓住她的手阻止她自傷，但女友誤以為他要攻擊她，兩人開始爭吵，然後女友咬他，還從桌上拿剪刀刺他，過程中他僅設法推開她，沒有還手。

檢察官偵查時，女子坦承認當晚兩人發生肢體衝突時，有拿剪刀亂揮造成楊男受傷，但辯稱當時楊男要性侵她，為防自己被侵害，不得不與男友發生衝突，並持剪刀自衛。

檢察官認為，女子持剪刀攻擊楊男時，楊男求歡不成並攻擊她的行為已過一段落。雙方後來又因一言不合相互攻擊，造成楊男受傷，難認女子持剪刀攻擊楊男是出於自衛，依涉嫌傷害罪起訴這名女子。

法官審理後指出，女在深夜且僅與楊男單獨相處的環境，猝遭楊男強制性交未遂，因門戶關閉，外人無法擅入，求援也難獲得即時救助。女子處於孤立無援情狀下，辯稱對楊男抵抗行為是自我防衛，應屬可信。

法官說，檢察官稱楊男求歡不成的攻擊行為已告一段落，但當時女子仍處在難以求援的窘境中，楊男性慾仍未得到滿足，女子如何能確信楊男不再有強制性交犯行？質疑檢方指楊男性侵行為已告一段落的說法，欠缺說服力。

法官認為，楊男當晚性侵未遂，女子勢必持續維持警戒姿態，不能失去自我保護用的剪刀，更不能讓剪刀落入楊男之手。女子無從確信楊男已放棄性侵，自不能僅以雙方因肢體衝突，暫時停手即認侵害情狀已告中斷，否定女子為保護自己身體及自由法益，對楊男維持警戒狀態及所採取的行動，認定女子傷人是自我防衛，判決無罪。

1名女子拒絕同居男友求歡起衝突，咬傷男友手指，並揮舞剪刀傷人，被控涉犯傷害罪。基隆地院法官審理後，指女子處於遭侵害危險情境，被控犯行屬正當防衛，判決無罪。聯合報系資料照
1名女子拒絕同居男友求歡起衝突,咬傷男友手指,並揮舞剪刀傷人,被控涉犯傷害罪。基隆地院法官審理後,指女子處於遭侵害危險情境,被控犯行屬正當防衛,判決無罪。聯合報系資料照

女友 性侵 衝突

相關新聞

影／鄭文燦涉貪案今12度準備程序 勘驗籌賄款女會計偵訊筆錄

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院今上午進行第12次準備程序，依辯方聲請勘驗廖俊松三媳、鴻展公司會計黃芷蓁...

患難見真情？得知台灣夫生病 越南妻竟「斷聯不來了」…法院准離

桃園男子之前因工作外派，2年前先後於越南、台灣與相戀7年的越南籍女子完成結婚登記，約定婚後在台共同生活，詎料，男子婚後數...

女律師林沄蓁控呂秋遠逼墮胎、離職...提告求償150萬 法院定1/30宣判

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女向呂及呂經營的宇達經貿法...

京華城案「難以排除會離境」 黃景茂、邵琇珮延長限境8個月

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙案，共同被告台北市都發局前局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮限制出境、出海處分已屆期，台北地院...

綠能工程遭圍堵被迫付400萬消災 嘉檢起訴東石鄉村長等5名男子

嘉義縣東石鄉三家村蕭姓村長及張簡姓、王姓、蔡姓、柯姓村民等5人，被控藉口綠能工程噪音影響漁業，包圍工地並恐嚇廠商索取回饋...

七期豪宅虐殺案...死者「血液竟浮著一層油」法醫也驚這情況少見

台中七期豪宅前年驚傳虐殺致死案，劉姓男子曾任警友站副站長，因和許姓助理因財務糾紛，涉嫌和2同夥拿鐵鎚猛敲、老虎鉗拔牙，凶...

