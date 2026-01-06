快訊

海巡隊員洩漏演習情資獲利50萬 國安法、洩密重判7年8月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

海委會海巡署南區機動隊李姓隊員，被控收取中國大陸情治單位50萬餘元，洩漏執行勤務和飛彈射擊區域等軍機資料，並收取對岸情治單位報酬50餘萬元，李男經高雄高分檢起訴後，今上午高雄高分院依違反國安法等罪，判處有期徒刑7年8月。可上訴。

檢調查出，李男為南部地區機動海巡隊警職隊員，因投資失利，需要用錢還債，透過網路向地下錢莊借錢，後來因還不出錢，反被大陸情治單位吸收，允諾替對岸蒐集、刺探海巡軍艦佈署、勤務巡邏區域、執行任務計劃等軍事機密

調查局國安站接獲情資，去年報請高雄高分檢指揮偵辦，由承辦檢察官李廷輝組成專案小組擴大追查。

檢調清查，李男自2022年9月間起至2024年被查獲止，期間與大陸地區情治單位綽號的「TONY」接觸，以每3個月可獲得6萬元報酬及年終獎金等條件，交付手上掌管的機密文書，共獲取50多萬元不法利益。

檢調偵辦時，李男一度被聲押禁見獲准，後來因認罪獲得50萬元交保，高雄高分檢去年6月依違反國安法、國家機密保護法等罪，對李男提起公訴。高雄高分院上午宣判，判處李員有期徒刑7年8月，仍可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

國安法 海巡署 機密

相關新聞

女律師林沄蓁控呂秋遠逼墮胎、離職...提告求償150萬 法院定1/30宣判

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女向呂及呂經營的宇達經貿法...

七期豪宅虐殺案...死者「血液竟浮著一層油」法醫也驚這情況少見

台中七期豪宅前年驚傳虐殺致死案，劉姓男子曾任警友站副站長，因和許姓助理因財務糾紛，涉嫌和2同夥拿鐵鎚猛敲、老虎鉗拔牙，凶...

影／鄭文燦涉貪案今12度準備程序 勘驗籌賄款女會計偵訊筆錄

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院今上午進行第12次準備程序，依辯方聲請勘驗廖俊松三媳、鴻展公司會計黃芷蓁...

京華城案「難以排除會離境」 黃景茂、邵琇珮延長限境8個月

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙案，共同被告台北市都發局前局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮限制出境、出海處分已屆期，台北地院...

綠能工程遭圍堵被迫付400萬消災 嘉檢起訴東石鄉村長等5名男子

嘉義縣東石鄉三家村蕭姓村長及張簡姓、王姓、蔡姓、柯姓村民等5人，被控藉口綠能工程噪音影響漁業，包圍工地並恐嚇廠商索取回饋...

抗拒男友霸王硬上弓 她持剪傷人被起訴 法官：為防性侵正當防衛判無罪

1名女子拒絕楊姓同居男友求歡起衝突，女子咬傷男友手指，並揮舞剪刀傷人。楊男告女友傷害，檢方指女子持傷人時，楊男攻擊行為（...

