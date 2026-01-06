快訊

聽新聞
影／鄭文燦涉貪案今12度準備程序 勘驗籌賄款女會計偵訊筆錄

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院今上午進行第12次準備程序，依辯方聲請勘驗廖俊松三媳、鴻展公司會計黃芷蓁受指示，解約人民幣定存籌措500萬賄款與確認交付的關鍵執行角色，預計勘驗至少5處異常部分，鄭於開庭前15分鐘抵達，對媒體微笑示意步入法院。

起訴指出，黃芷蓁於2011至2018年間擔任鴻展公司會計，負責提領與控管公司財務。2017年9月間，為推動「林口工五工業區」擴大開發案，鴻展公司高層決議向鄭文燦行賄500萬元；黃女受被告楊兆麟指示，將名下大額人民幣定存解約並兌換為新台幣，隨即於9月12日起與丈夫廖力廷配合，分次從公司帳戶提領百萬現鈔，湊足500萬元行賄款項。

起訴書詳列行賄當晚關鍵對話，2017年9月14日深夜，廖俊松與廖力廷駕車前往鄭文燦官邸交付賄賂，廖力廷於深夜11時離開後，黃芷蓁隨即透過LINE 追問，語帶驚訝地詢問：「500萬，他真的有收喔？」、「是怎麼給，直接拿給他嗎？」當廖力廷回覆「塞在他某個桌子下面」後，黃芷蓁感嘆回應「可能就是他們的潛規則就是這樣吧！」這段對話記錄成為檢方認定黃女對於行賄計畫具有「主觀犯意聯絡」的重要證據。

桃園地檢署今天蒞庭分別為公訴主任檢察官吳昇峰、承辦檢察官陳嘉義、公訴邱健盛及李頎，原先負責承辦本案的主任檢察官呂象吾，由於在本案中多次偵詢主要被告等人相關筆錄，自本庭起將退出蒞庭行列。

桃檢蒞庭檢察官由主任吳昇峰（右前一）率邱健盛、陳嘉義及李頎一同抵達。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦抵達。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦 檢察官 桃園地檢署

