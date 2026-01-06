男衝台鐵台北車站售票閘門 咆哮現在要去中山站 恐嚇公眾起訴

陳姓男子去年12月30日在台北車站台鐵與台北捷運連通道大喊「列車出軌目前雙向不通」等不實訊息，又作勢攻擊、衝進台鐵台北車站售票閘門後按壓排煙緊急按鈕，咆哮「我現在要去中山站」等語。台北地檢署今偵結，依恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

陳男當日遭鐵路警察台北分局移送法辦，北檢內勤值班檢察官李巧菱訊問後，認其有反覆實施恐嚇同一犯罪之虞，向法院聲請羈押，法院隔日晚間諭知限制住居並責付家屬。全案由「防範危害公眾攻擊應變小組」成員檢察官李明哲偵辦，今偵結依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

起訴指出，陳男明知1219事件，台北車站、中山南西商圈有凶嫌丟擲煙霧彈製造恐慌，並持刀進行無差別攻擊致多人死傷，2025年12月30日14時48分至14時54分期間陳男涉在台北車站地下3樓三鐵共構區廁所內先按下旅客求助鈴，再前往台鐵與台北捷運連通道，手持文件並大喊「因鳳鳴-桃園區間車列車出軌，目前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」等不實訊息，製造恐怖情境。

陳男涉嫌作勢攻擊台北捷運吳姓副站長及其他旅客，再衝進台鐵台北車站售票閘門後按壓排煙緊急按鈕，並持續對在場咆哮稱「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站。」等語，恐嚇不特定搭車民眾及站務人員，使其等見狀心生畏懼，致生危害於公眾安全。

檢方指出，陳男已有多次妨害秩序等前科，近期已有1219案無差別攻擊的嚴重駭人事件，仍無法自我克制所為本案犯行，造成當時不特定搭車民眾見狀心生畏懼，建請從重量刑，以示警懲。