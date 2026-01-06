快訊

患難見真情？得知台灣夫生病 越南妻竟「斷聯不來了」…法院准離

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園男子之前因工作外派，2年前先後於越南、台灣與相戀7年的越南籍女子完成結婚登記，約定婚後在台共同生活，詎料，男子婚後數月發現罹病，妻子獲悉竟不願來台照顧還刻意失聯，男子只好訴請離婚；桃園地院認定，越南妻未盡同居義務，屬「惡意遺棄」繼續狀態，判准兩人離婚。

男子主張，他與越南籍女子於2017年間相識並論及婚嫁，雙方於2024年5月4日在越南登記結婚，同年9月30日在台灣完成結婚登記，原本滿心期待共築愛巢，男子卻在婚後數月不幸染病。

令他心寒的是，新婚妻得知他生病的消息，態度竟然大轉變，除不願依約來台共同生活，對生病住院、需持續治療的他更是不聞不問，甚至刻意斷絕聯繫也不往來，經法院調查越南妻的入出境資料，確認她自2024年婚後迄今從未來過台灣。

法院審理期間，被告越南妻經合法通知並收受起訴狀繕本，卻無正當理由未到場抗辯，也未提出任何書狀，原告台灣夫則提出戶籍謄本及入出境資料佐證，並經法務部確認越南妻已收受相關文書。法院認為，原告主張屬實，被告確有惡意遺棄情事。

法官認為，夫妻本應負同居及扶養義務，被告越南妻在得知原告台灣夫生病後，主觀上拒絕同居，客觀上亦有違背同居義務事實，這種行為已構成民法第1052條第1項第5款所稱「惡意遺棄」且在繼續狀態中，因此判准原告離婚請求。

台灣男子2年前與相戀7年的越南女子步入婚姻，約定婚後在台共同生活，卻在先後於越南、台灣辦妥結婚登記後，越南妻得知丈夫罹病，竟不願來台照顧還刻意失聯，桃園地院判准兩人離婚。示意圖／ingimage
台灣男子2年前與相戀7年的越南女子步入婚姻，約定婚後在台共同生活，卻在先後於越南、台灣辦妥結婚登記後，越南妻得知丈夫罹病，竟不願來台照顧還刻意失聯，桃園地院判准兩人離婚。示意圖／ingimage

