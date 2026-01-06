高虹安二審貪汙無罪！高檢署上訴 連任之路投下變數

新竹市長高虹安（右）立委期間助理費案，二審貪汙判無罪後復職回市政府上班；高檢署昨決定上訴，讓她的連任之路再添變數。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安被控擔任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審被依貪汙罪判刑七年四月，二審改判貪汙部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判六月徒刑，台灣高檢署昨天研議後，決定上訴三審。

高檢署指出，本案確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，判決違背法令，決定提起上訴。另外，高虹安前法務主任陳昱愷，因一、二審均獲判無罪，但有速審法上訴理由，一併提起上訴。除高虹安、陳昱愷，高虹安前國會辦公室行政主任黃惠玟、前主任陳奐宇、前助理王郁文也一併上訴，總計有五人被檢方上訴。

新竹市長高虹安昨對此不回應。民眾黨前新竹黨部主委、市議員李國璋指出，不意外高檢署上訴，尊重檢方行使其職權，但希望司法就事論事，以本案本質公平審理，並對整個立院助理費生態做通盤考量。

李國璋說，高虹安復職後珍惜每一天，把所有精力放在市政上，年底市長選舉目前不在考慮範圍，因為司法進展是不可控的，現在只能以「關關難過關關過」的心情把事情做好。

高虹安當初因被控要求助理回捐部分薪水當辦公室公積金，遭檢方以貪汙重罪起訴，一審以貪汙治罪條例中利用職務機會詐取財物罪判刑七年四月，褫奪公權四年，隨即遭到停職，二審改依使公務員登載不實罪判可易科罰金之刑。

二審認定，高虹安案不構成貪汙理由，是依立法院組織法立法沿革，指助理費相關立法目的與預算性質，屬「實質補助、彈性勻用」。另外，高院函詢立法院，立院函覆稱編列立委公費助理經費是補助立委問政需要，本質上屬立委補助費性質。但高虹安實際給助理薪資台幣七萬元，卻向立法院申報台幣八萬元，構成刑法的使公務員登載不實罪。

高虹安二審獲判無罪後，各界預期她將投入二○二六連任之戰，由於新竹市也是藍白合指標區之一，未來三審官司是否會發回？讓連任之路留下變數。

地方政壇分析，依中選會規畫，今年底縣市長選舉候選人登記時間為八月卅一日至九月四日，高虹安的官司能否在這之前有定論？將影響她能否拚連任。