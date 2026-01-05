太子集團洗錢風暴擴大 北檢聲押首名虛擬貨幣水房頭

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，首度查獲集團主席陳志在台設立的虛擬貨幣水房，昨天拘提水房頭陳韋志、以及在信義區開設Cigar Vie雪茄館胞弟陳韋翔到案，清查發現，陳韋志負責提供現金提領，包括購買超跑、豪華遊艇停泊費、陸籍主管來台開銷、員工薪水發放，均由此處支出，檢方認為陳韋志是關鍵人物，且有串滅證、逃亡之虞，向法院聲押禁見，預計明天開庭。

檢方查出，陳韋志還將弟弟在北市信義區開設的Cigar Vie雪茄館，作為洗錢據點之一，提供客戶用虛擬幣換現金，由於陳韋志曾出入該地，為清查雪茄館是否韋水房，同步搜索拘提陳韋翔到案，訊後命其160萬交保、限制出境出海。

檢警追查，太子集團在台設立地下匯兌組織，由在押車手王俊國提領現金並保管，無論是集團高階幹部李添來台，抑或李添要購買超跑，都由王男拿現金支付，藉此製造斷點。專案小組去年底搜索王男在彰化、台北住居所，查扣1300萬台幣現金，另有大批日圓等外幣，專案小組循線順藤摸瓜，查出王俊國金流來自陳韋志的水房。

檢警發現，太子集團在大陸有專門的虛擬貨幣交易所，該集團透過第三方支付將不法所得轉匯台灣，再由陳韋志掌控的水房接收，變成現金藏匿在不同據點，至於陳韋志旗下有那些水房據點？是檢警調查的重點。

據調查，陳韋志經常出國與特定人碰面，且到案後對水房問題避重就輕，現金流來源也未如實交代，檢察官比對相關扣押事證，認為陳韋志有高度勾串證人或滅證可能，決定聲請羈押。