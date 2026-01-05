快訊

「茗香園冰室」老闆洗錢306億起訴 法院裁定500萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

「茗香園冰室」老闆羅以翔、「東引快刀手」負責人黃秀蓉，被控替境外博奕網站洗錢，4年金額高達306億9489萬元，今雙雙遭檢方起訴求處重刑，在押的羅、黃移審台北地院，法院晚間裁定兩人各以500萬、20萬元交保，均限制出境出海，施以科技監控。

起訴指出，羅以翔2020年8月起，出資購買支付平台原始碼，再以「茗香園冰室」名義，承租辦公室成立「豪杰公司」，架設第四方支付系統「HEROPAY」，專門替大陸、日本、印度等地區博弈網站代收付博奕金流，另招募黃秀蓉負責財務與秘書工作，由「東引快刀手」餐廳擔任備援資金。

羅以翔2022年6月另增設賭博營運機房，自行經營博弈網站「RICH11」，提供百家樂、老虎機、體育賭博等項目，持續透過「HEROPAY」系統收取賭客入金，博弈版圖一路擴張至海外。

檢方指出，羅以翔不法獲利達3.1億元，檢警偵辦期間僅扣得1.3億元財產，犯罪所得流向不明，且羅以翔至今隱瞞其他股東資訊，還有多名主管均留海外未歸，加上黃秀蓉掌管財務，共同被告間有串供滅證可能，建請法院繼續羈押。

法官認為，相關證據均獲保全，裁定羅以翔500萬元、黃秀蓉20萬元交保，限制出境出海8個月，以及手機監控。

總計警方查扣1億3千萬元不法所得，包括以泰達幣為主的1088萬虛擬貨幣、以及羅以翔名下不動產、保時捷等3輛汽車，北檢今囑託行政執行署士林分署，將價值千萬元保時捷以865萬元拍賣。

「茗香園冰室」老闆羅以翔（左2）涉洗錢306億遭起訴，法院裁定500萬交保。記者張宏業／攝影
「茗香園冰室」老闆羅以翔（左2）涉洗錢306億遭起訴，法院裁定500萬交保。記者張宏業／攝影

