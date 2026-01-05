高虹安涉貪二審逆轉無罪 高檢署今研議後決定上訴

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新竹市長高虹安被控擔任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審被依貪汙罪判刑7年4月，二審改判貪汙部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判6月徒刑，台灣高檢署今天研議後，決定上訴三審。

高檢署指出，「本案確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，判決違背法令，因此決定上訴」，陳昱愷有速審法第9條第1項第2、3款提起上訴的理由，一併提起上訴。

高虹安二審改判後，高檢署決定上訴三審，各界預期她將投入2026連任之戰，新竹市也是藍白合指標區之一，但三審的官司是否會發回？讓參選留下許多變數。

高虹安被控2020年2月1日至2022年12月25日擔任立委期間，涉與助理黃惠玟等虛報或浮報助理薪資、加值班費，詐得46萬餘元。一審認定高虹安涉貪11萬6514元，依利用職務詐取財物罪及使公務員登載不實罪，判刑7年4月。

高院認為，高虹安不構成貪汙罪的理由，是因立法院組織法的立法沿革，是認為助理費的相關立法目的與預算性質，屬於實質補助、彈性運用，以每一個立委統籌數額作為單位，而編列的方式與說明都列在委員問政業務項下，助理的酬金與加班費本質上屬立委補助費性質，一開始是撥入立委的帳戶中，後來因稅捐的問題，才撥入指定助理的個別帳戶。

高院指出，高虹安與助理已說明薪水是8萬元，但其中1萬元是要提撥公積金，「這樣的待遇可以接受嗎？」薪水7萬卻向立法院申報8萬元，產生登錄不符的現象，因此構成刑法「使公務員登載不實罪」。

新竹市長高虹安涉貪二審逆轉無罪，台灣高檢署研議後決定上訴。圖／報系資料照
